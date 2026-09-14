Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно





Специалисты прогнозируют, что в текущий сезон 2026-2027 года ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2.





Сейчас в Беларуси выявляют негриппозные респираторные вирусы (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы). При этом эпидемиологическая ситуация, связанная с острыми респираторными инфекциями (ОРИ), стабильная и контролируемая, она характерна для этого годового периода.





По информации центра, в организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19.





Эпидемиологи обратили внимание, что в сезоне 2026-2027 года штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.





Против гриппа в Беларуси за счет бюджета будут прививать вакциной "Гриппол Плюс" российского производства. Первая партия вакцины будет доступна населению в начале октября. Сделать прививку рекомендуют в первую очередь тем, кто входит в группу высокого риска заболевания, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа.





По словам экспертов, сделать прививку против гриппа в текущем сезоне особенно важно детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детям от 3 лет и взрослым с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, людям в возрасте старше 65 лет, беременным женщинам, медицинским и фармацевтическим работникам, а также детям и взрослым, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работникам госорганов, обеспечивающим безопасность государства и жизнедеятельность населения.





Специалисты предлагают всем, кто заинтересован в получении прививки, подтвердить свое желание вакцинироваться заранее, сообщив об этом специалистам поликлиники по месту жительства.





Защитить от гриппа себя и близких традиционно можно, сделав прививку за счет собственных средств.





Что касается вакцинации против инфекции COVID-19, защитить себя можно вакциной "Конвасэл" (производство Российской Федерации). Сделать прививку целесообразно взрослым с иммуносупрессией (иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфекцию, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями), людям в возрасте 60 лет и старше, а также взрослым, находящимся и работающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.





Специалисты центра пояснили, что самая важная цель вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19 - предотвратить развитие тяжелого течения этих болезней и неблагоприятного исхода. Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее правильно сделать прививки до того, как начнется активная циркуляция вирусов и подъем заболеваемости.





Инфекционисты обращают внимание, что вакцинацию не стоит откладывать на ноябрь-декабрь. Привиться лучше тогда, когда препараты поступят в организации здравоохранения.





По словам экспертов, специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациента обязательно осматривает врач.





Кроме того, эпидемиологи напоминают о важности других мер профилактики ОРИ. Следует соблюдать правила личной гигиены и "респираторного этикета" (кашлять и чихать в салфетку, при отсутствии салфетки - в изгиб локтя), чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни: полноценно спать, рационально питаться, заниматься физической активностью, а также избегать контакта с больными.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов предупредили о циркуляции в предстоящий эпидемический сезон трех вирусов одновременно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.