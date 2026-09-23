EnergyExpo 2026: возможности для бизнеса, новые технологии и деловые контакты

EnergyExpo 2026 объединит производителей оборудования, разработчиков технологий, инженерные и проектные компании, а также представителей ключевых отраслей экономики. Основные направления экспозиции - энергетика, энергоэффективность, нефтехимия, электротехника, промышленность и экологические технологии.
Почему стоит принять участие в EnergyExpo 2026
Выставка предоставляет возможность для прямого общения производителей оборудования, разработчиков технологий и инженерных компаний с потенциальными заказчиками, партнерами и специалистами, принимающими решения в энергетике, нефтехимии, промышленности и других отраслях.
Преимущества для экспонентов:
1. Целевая профессиональная аудитория: прямое взаимодействие с руководителями и специалистами энергетических, нефтехимических и промышленных предприятий, проектных и инженерных организаций, строительства и ЖКХ.
2. Официальный статус: форум проводится при поддержке Министерства энергетики Республики Беларусь и объединяет представителей ведущих организаций отрасли.
3. Деловые контакты: возможность провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами непосредственно на площадке выставки.
4. Экспертное позиционирование: возможность представить решения и разработки в рамках конференций, круглых столов, презентаций и других мероприятий деловой программы форума.
Международный состав участников
Ожидается, что EnergyExpo 2026 объединит более 200 компаний из Беларуси и других стран. Около половины выставочной площади займут зарубежные компании. Экспозиция разместится в большом зале Минского международного выставочного центра общей площадью более 9 000 кв. м. Международный состав участников создает возможности для компаний продемонстрировать продукцию и технологии на профессиональной площадке, найти новых партнеров и расширить географию деловых контактов.
Ключевые сегменты профессиональной аудитории
Энергетика: ГПО "Белэнерго", ГПО "Белтопгаз" и предприятия энергетической отрасли.
Нефтехимия: предприятия нефтехимического комплекса.
Промышленность: производственные предприятия и промышленные холдинги.
Строительство и ЖКХ: строительные организации, предприятия ЖКХ и специалисты по инженерным сетям.
Проектирование и инженерия: проектные организации и специалисты, участвующие в разработке технических решений и формировании спецификаций.
Деловая программа
Важной частью EnergyExpo 2026 станет деловая программа, которая объединит профильные конференции, круглые столы, презентации и другие отраслевые мероприятия. Деловая программа форума включает 38 мероприятий, среди которых конференции, семинары, конкурсы, круглые и дискуссионные столы, презентации компаний - участников выставки. В ходе мероприятий в широком кругу экспертов будут обсуждаться современные технологические решения в области топливно-энергетического комплекса.
Присоединяйтесь к EnergyExpo 2026
Забронируйте место сегодня! Площадь экспозиции ограничена.
Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах массовой информации обеспечат 36 информационных партнеров, представляющих ведущие специализированные печатные издания и интернет-порталы.
Подробная информация об участниках и мероприятиях форума размещена на официальном сайте energyexpo.by. Для удобства работы участников и посетителей форума доступно мобильное приложение ENERGY EXPO, которое можно скачать на всех платформах для смарт-устройств.