EnergyExpo 2026: возможности для бизнеса, новые технологии и деловые контакты





Международный состав участников









Деловая программа





Важной частью EnergyExpo 2026 станет деловая программа, которая объединит профильные конференции, круглые столы, презентации и другие отраслевые мероприятия. Деловая программа форума включает 38 мероприятий, среди которых конференции, семинары, конкурсы, круглые и дискуссионные столы, презентации компаний - участников выставки. В ходе мероприятий в широком кругу экспертов будут обсуждаться современные технологические решения в области топливно-энергетического комплекса.

Присоединяйтесь к EnergyExpo 2026





. Для удобства работы участников и посетителей форума доступно мобильное приложение ENERGY EXPO, которое можно скачать на всех платформах для смарт-устройств. Подробная информация об участниках и мероприятиях форума размещена на официальном сайте energyexpo.by Для удобства работы участников и посетителей форума доступноENERGY EXPO, которое можно скачать на всех платформах для смарт-устройств













Министерство энергетики Республики Беларусь совместно с заинтересованными проводит(Минский международный выставочный центр, ул. Павлины Медёлки, 24). Центральным его мероприятием станет международная специализированная выставка "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energyexpo). В рамках форума также состоится XXX Белорусский энергетический и экологический конгресс.EnergyExpo 2026 объединит производителей оборудования, разработчиков технологий, инженерные и проектные компании, а также представителей ключевых отраслей экономики. Основные направления экспозиции - энергетика, энергоэффективность, нефтехимия, электротехника, промышленность и экологические технологии.Выставка предоставляет возможность для прямого общения производителей оборудования, разработчиков технологий и инженерных компаний с потенциальными заказчиками, партнерами и специалистами, принимающими решения в энергетике, нефтехимии, промышленности и других отраслях.1.прямое взаимодействие с руководителями и специалистами энергетических, нефтехимических и промышленных предприятий, проектных и инженерных организаций, строительства и ЖКХ.2.форум проводится при поддержке Министерства энергетики Республики Беларусь и объединяет представителей ведущих организаций отрасли.3.возможность провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами непосредственно на площадке выставки.4.возможность представить решения и разработки в рамках конференций, круглых столов, презентаций и других мероприятий деловой программы форума.Ожидается, что EnergyExpo 2026 объединит более 200 компаний из Беларуси и других стран. Около половины выставочной площади займут зарубежные компании. Экспозиция разместится в большом зале Минского международного выставочного центра общей площадью более 9 000 кв. м. Международный состав участников создает возможности для компаний продемонстрировать продукцию и технологии на профессиональной площадке, найти новых партнеров и расширить географию деловых контактов.ГПО "Белэнерго", ГПО "Белтопгаз" и предприятия энергетической отрасли.предприятия нефтехимического комплекса.производственные предприятия и промышленные холдинги.строительные организации, предприятия ЖКХ и специалисты по инженерным сетям.проектные организации и специалисты, участвующие в разработке технических решений и формировании спецификаций.Забронируйте место сегодня! Площадь экспозиции ограничена.Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах массовой информации обеспечат, представляющих ведущие специализированные печатные издания и интернет-порталы.

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