EnergyExpo 2026: юбилейный форум пройдет в новом масштабе

Цифры и факты:
Где: Минск, ул. Павлины Меделки, 24.
Когда: 27-30 октября.
Площадь: 9000+ кв.м.
Участники: 200+ компаний (больше половины - иностранные бренды).
Программа: 40+ мероприятий в рамках XXX Энергетического конгресса.
Главные темы:
- Технологический суверенитет и энергобезопасность.
- ИИ, цифровые двойники и инновации в ТЭК.
- Электротранспорт и зеленые технологии.
- Экология и кадровый потенциал.
Форум стартует 27 октября с пленарной сессии "Развивая энергетику - развиваем экономику". Эксперты обсудят ключевые тренды ТЭК.
Программа насыщена событиями: 28 октября пройдет День молодежи, а 30 октября - День юного энергетика. В рамках форума состоятся профессиональные конкурсы (Startup ENERGY-2026, "Лучшая в профессии", "РАО СПЕЦПАТРУЛЬ"), "Чемпионат монтажников" и интеллектуальные игры.
Подробная программа и регистрация доступны на сайте energyexpo.by и в мобильном приложении ENERGY EXPO.