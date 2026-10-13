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EnergyExpo 2026: главное событие энергетической отрасли теперь на новой площадке

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
13 октября 2026, 09:00

EnergyExpo 2026: главное событие энергетической отрасли теперь на новой площадке

Энергетика и экология сегодня - это фундамент технологического суверенитета и устойчивого развития экономики Беларуси. С 27 по 30 октября 2026 года Минск вновь станет центром притяжения для профессионалов отрасли: здесь пройдет XXX Юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум и выставка "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo).
 
В этом году организаторы подготовили масштабное обновление. Форум переехал на современную площадку - в Минский международный выставочный центр на улице Павлины Медёлки, 24. Это пространство площадью более 9 000 кв. м позволит еще масштабнее представить инновации в энергетике, нефтехимии, электротехнике и "зеленых" технологиях.
Насыщенная деловая программа форума включает 40 мероприятий, среди которых конференции, семинары, конкурсы, круглые и дискуссионные столы, презентации компаний - участниц выставки. В ходе мероприятий в широком кругу экспертов будут обсуждаться современные технологические решения в области топливно-энергетического комплекса - такие, как энергетическая самостоятельность, перспективы использования электрического транспорта, использование электроэнергии для целей отопления, энергоаудит, сезонная энергоэффективность, искусственный интеллект в ТЭК, цифровые тренажеры и двойники, интеллектуальная энергетическая платформа, комплексные решения для современной системы электроснабжения, подготовка и повышение квалификации инженерных кадров, энергетическая безопасность, вопросы охраны труда, экология и многобарьерная защита, инновационные решения в области проектирования линейной арматуры, практика и преимущества применения современных решений для ЛЭП, актуальные направления развития кабельной промышленности и другие важные темы.
Почему посещение EnergyExpo - это инвестиция в ваш бизнес?

Для специалистов, инженеров и руководителей предприятий EnergyExpo 2026 - не просто выставка, а центр притяжения всей отрасли. Вот три причины, почему стоит запланировать визит:

Прямой диалог с лидерами рынка. На одной площадке соберутся более 200 компаний. Это уникальный шанс увидеть оборудование в действии, задать вопросы разработчикам напрямую и сравнить предложения от ведущих производителей из Беларуси и зарубежья.

Актуальная повестка. В рамках форума пройдет XXX Белорусский энергетический и экологический конгресс. Это 38 мероприятий - от узкоспециализированных семинаров до дискуссионных площадок, где обсуждаются реальные кейсы и будущее ТЭК.

Нетворкинг высокого уровня. Форум традиционно объединяет представителей "Белэнерго", "Белтопгаза", нефтехимических гигантов и проектных институтов. Это идеальное место для поиска новых партнеров, поставщиков и подрядчиков.
Что ждет посетителей на новой площадке?

Масштаб события впечатляет: ожидается, что около половины экспозиции займут зарубежные участники. Это отличная возможность познакомиться с международными технологическими трендами, не выезжая за пределы страны.
 
Независимо от того, представляете вы строительную компанию, ЖКХ, промышленный холдинг или проектное бюро, вы найдете здесь решения, которые помогут оптимизировать процессы, повысить энергоэффективность и внедрить экологичные стандарты на вашем производстве.
Как подготовиться к визиту?

Чтобы не потеряться в потоке информации и максимально эффективно использовать четыре дня форума, рекомендуем подготовиться заранее.

Изучите программу. На официальном сайте energyexpo.by уже доступен список участников и расписание мероприятий. Выберите те конференции и круглые столы, которые наиболее актуальны для ваших задач. Зарегистрируйтесь и получите билет на выставку.

Установите мобильное приложение. Скачайте ENERGYEXPO на свой смартфон. Это ваш персональный гид по выставке: с ним проще ориентироваться среди стендов, следить за расписанием деловой программы, обмениваться контактами и назначать встречи.

Планируйте время. Учитывая масштаб новой площадки, закладывайте на посещение не менее одного полного дня.
 
Юбилейный форум EnergyExpo - это отличный повод выйти за рамки привычных рабочих процессов, увидеть, куда движется мировая энергетика, и найти идеи, которые станут драйвером роста для вашего бизнеса в ближайшие годы.
 
До встречи на EnergyExpo 2026!

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