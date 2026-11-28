Шоу подобного масштаба в нашей стране еще не было. Тысячи человек увидели "Грани невозможного" - спортивное шоу на "Минск-арене". Уникальная программа объединила выступления спортсменов и артистов самых разных жанров: художественной, эстетической и воздушной гимнастики, фигурного катания, акробатики, ВМХ роллер-спорта, а также выступления танцевальных и цирковых коллективов. Каким было это яркое событие - в репортаже БЕЛТА.

"Грани невозможного" - в этом названии много идей и смыслов. В первую очередь, про безграничные возможности человека и многогранные таланты спортсменов. Сегодня зрителям продемонстрировали чудеса ловкости, гибкости, смелости, решительности. Практически все номера исполнялись без страховки.

И в начале спортсмены бросили вызов гравитации. Именно так называется первая глава. "Мотылек" Насти Кравченко вспорхнул под купол. Под эту композицию бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько спустилась на сцену в прозрачном коконе. Именно ей, именитой белорусской спортсменке, сегодня вечером была отведена одна из главных ролей - она открывала и завершала спортивное шоу. И в начале спортсмены бросили вызов гравитации. Именно так называется первая глава. "Мотылек" Насти Кравченко вспорхнул под купол. Под эту композицию бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько спустилась на сцену в прозрачном коконе. Именно ей, именитой белорусской спортсменке, сегодня вечером была отведена одна из главных ролей - она открывала и завершала спортивное шоу.

По-настоящему захватило дух от выступлений артистов Белгосцирка, а также спортсменов Национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Всего семь глав - Энергия, Баланс, Преодоление, Интуиция, Сила и, наконец, Грани невозможного - раскрыли зрителям суть и смысл спортивного упорства и успеха: как не сдаваться, когда тяжело, вставать и идти дальше, чтобы побеждать. По-настоящему захватило дух от выступлений артистов Белгосцирка, а также спортсменов Национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Всего семь глав - Энергия, Баланс, Преодоление, Интуиция, Сила и, наконец, Грани невозможного - раскрыли зрителям суть и смысл спортивного упорства и успеха: как не сдаваться, когда тяжело, вставать и идти дальше, чтобы побеждать.

На ковре, на льду и под куполом блистали громкие имена не только из Беларуси. В Минск приехали звезды мирового уровня. Сильные эмоции зрителей вызвал трогательный, эмоционально глубокий номер Романа Костомарова и Оксаны Домниной. В каждом прокате - слаженность и взаимная опора.

Зрелищным было выступление Цанчжоуской акробатической группы из КНР. Своим чувственным номером покорила сердца зрителей российская фигуристка Евгения Медведева. Французская фигуристка Мари-Пьер Лере выступила на сцене "Минск-Арены" под трогательную композицию "Не покидай меня". Зажег сердца Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии "Кутаиси". Зрелищным было выступление Цанчжоуской акробатической группы из КНР. Своим чувственным номером покорила сердца зрителей российская фигуристка Евгения Медведева. Французская фигуристка Мари-Пьер Лере выступила на сцене "Минск-Арены" под трогательную композицию "Не покидай меня". Зажег сердца Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии "Кутаиси".

Заключительный номер этого шоу закрыл еще одну яркую спортивную историю. Упражнение с лентой стало заключительным выступлением Алины Горносько в статусе действующей спортсменки. Она объявила о завершении карьеры. После этого символичным жестом передала, поцеловав свою ленту, эстафету младшему поколению.

Шоу "Грани невозможного" за два дня посмотрят 11 тыс. человек. Организаторы подчеркнули его благотворительную направленность. На мероприятие пригласили детей-сирот, ребят из детских домов, опекунских семей, чтобы показать то лучшее, что есть в белорусском спорте и культуре. Шоу "Грани невозможного" за два дня посмотрят 11 тыс. человек. Организаторы подчеркнули его благотворительную направленность. На мероприятие пригласили детей-сирот, ребят из детских домов, опекунских семей, чтобы показать то лучшее, что есть в белорусском спорте и культуре.

Важно и то, что на сцене рядом с именитыми профессионалами выступали начинающие спортсмены. Для ребят, которые занимаются в детско-юношеских школах, это большая мотивация - увидеть Горносько, Медведеву и Костомарова в деле, которая вдохновит их на достижение спортивных результатов. Важно и то, что на сцене рядом с именитыми профессионалами выступали начинающие спортсмены. Для ребят, которые занимаются в детско-юношеских школах, это большая мотивация - увидеть Горносько, Медведеву и Костомарова в деле, которая вдохновит их на достижение спортивных результатов.





Этим шоу, которое несколько лет назад предложил организовать глава государства, зрителям хотели показать, что в Беларуси есть талантливые спортсмены. На это обратила внимание пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, пообщавшись со спортсменами, артистами после выступления.

От имени главы государства она поблагодарила всех участников шоу за их выступления, за те силы, которые они в него вложили. И передала, что впереди - еще не одно подобное шоу. От имени главы государства она поблагодарила всех участников шоу за их выступления, за те силы, которые они в него вложили. И передала, что впереди - еще не одно подобное шоу.





Фото Андрея Синявского, Дениса Костюченко, Яна Горбанюка,

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