Эндокринолог объяснила скрытую опасность диабета второго типа

Эксперт подчеркнула, что диабет второго типа называют "ласковым убийцей", потому что человек не испытывает никаких симптомов. По ее словам, появление таких признаков, как необъяснимая потеря веса, учащенное мочеиспускание, постоянная сухость во рту и жажда, уже говорят о том, что заболевание диагностировано поздно.
Среди основных факторов риска развития диабета второго типа специалист назвала неправильное питание, гиподинамию и эндокринные заболевания. "Неправильное питание, в частности употребление легкоусвояемых углеводов, приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что дает дополнительную нагрузку на бета-клетки поджелудочной железы и истощает их. Кроме того, неправильное питание приводит к избыточной массе тела и ожирению. При ожирении развивается инсулинорезистентность. То есть это состояние, когда инсулина много, но организм его не может использовать должным образом", - добавила Елена Отливанчик.
"При гиподинамии, то есть из-за малоподвижного образа жизни, мы плохо используем свою мышечную систему, а мышцы - основной потребитель глюкозы. Мышцы могут использовать глюкозу даже без участия инсулина. Таким образом снижается нагрузка на поджелудочную железу", - отметила эндокринолог.
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Важно регулировать образ жизни и контролировать состояние здоровья. "Генетическая предрасположенность имеет большое значение, но все-таки в первую очередь это болезнь образа жизни. Первое, за чем нужно следить, - масса тела и состояние двигательной активности", - порекомендовала специалист.
Врач также рассказала о диагностике диабета. "Чтобы поставить диагноз "сахарный диабет", достаточно всего двух показателей в диабетическом диапазоне. Это может быть или два анализа крови на глюкозу, которые сдаются строго натощак, или, например, анализ крови на глюкозу и на гликированный гемоглобин", - резюмировала она.-0-