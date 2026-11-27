27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные учения западных стран, проводимые у границ Беларуси, являются в том числе элементом гибридной войны, призванным оказать информационное давление. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал независимый военный аналитик Александр Алесин.Комментируя военные учения Запада, в том числе у границ Беларуси, эксперт отметил, что на кадрах с этих маневров нередко можно увидеть большое количество танков. Вместе с тем, как показывает опыт современных вооруженных конфликтов, танки больше не имеют решающего значения на поле боя. А с учетом развития беспилотных летательных аппаратов тяжелая бронетанковая техника становится для них легкой мишенью."Есть такое избитое выражение: генералы всегда готовятся к прошлой войне. Если мы посмотрим на кадры этих маневров, то увидим, как по полю грохочут танки. Но в современных условиях, если проанализировать ситуацию на линии боевого соприкосновения в Украине, танки - это почти исчезающий вид. Они прячутся, маскируются, охраняются и используются в качестве самоходных артиллерийских установок", - констатировал Александр Алесин.Исходя из этого, эксперт считает, что подобные маневры Запада на военных учениях являются элементом гибридной войны. "Танки, которые грохочут на полигонах у наших границ, оказывают информационное давление. Это элемент гибридной войны", - подчеркнул он.Александр Алесин также отметил, что эти учения рассчитаны и на внутреннего потребителя, то есть на простых жителей стран Запада. Дело в том, что значительная часть средств на милитаризацию формируется за счет национальных бюджетов и налогов граждан. "Это разжигание военного психоза, чтобы обыватель легче расставался со своими деньгами", - резюмировал военный эксперт.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.