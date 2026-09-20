Электронная очередь, зоны ожидания. Как развивается инфраструктура в пунктах пропуска на границе Беларуси

"К 35-летию белорусская таможня подошла в статусе высокотехнологичного цифрового ведомства. Пройден большой путь: от вагончиков на границе до современных пунктов пропуска, от стопок документов до электронного декларирования, от простейших досмотровых зеркал до инспекционно-досмотровых комплексов, от металлической свинцовой пломбы до навигационного устройства, которое позволяет отслеживать перевозку грузов по всему маршруту. Сократились сроки совершения таможенных операций, предоставлены комфортные условия в зонах ожидания, возможность регистрации онлайн", - обозначил ключевые итоги начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Виктор Зубик.

Модернизация инфраструктуры





За последние пять лет реконструировано 12 пунктов пропуска. В прошлом году введен в эксплуатацию полностью обновленный пункт пропуска "Берестовица" - как раз перед открытием Польшей через него движения. Завершено строительство вблизи пункта пропуска "Козловичи" самой большой зоны ожидания в Европе, рассчитанной на 800 машино-мест для грузовиков, общей площадью 15 га. В этом году открыта после реконструкции зона ожидания вблизи пункта пропуска "Брест", рассчитанная с учетом расширения площадки на размещение 370 легковых авто и автобусов.

Главная задача на ближайшие годы - обновить пункт пропуска "Каменный Лог". Он остался последним из пунктов пропуска на границе ЕС, который не менялся последние 20 лет. Реконструкция предусмотрена масштабная. Пункт пропуска будет перестроен с планируемым увеличением пропускной способности в три раза. Будет создана новая инфраструктура, отвечающая современным требованиям, позволяющая обеспечить проведение эффективного таможенного, пограничного и иных видов контроля с минимальными затратами времени. Предполагается увеличить количество каналов для въезда и выезда до 20, построить автобусный зал и стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также бокс для досмотра легковых автомобилей. Главная задача на ближайшие годы - обновить пункт пропуска "Каменный Лог". Он остался последним из пунктов пропуска на границе ЕС, который не менялся последние 20 лет. Реконструкция предусмотрена масштабная. Пункт пропуска будет перестроен с планируемым увеличением пропускной способности в три раза. Будет создана новая инфраструктура, отвечающая современным требованиям, позволяющая обеспечить проведение эффективного таможенного, пограничного и иных видов контроля с минимальными затратами времени. Предполагается увеличить количество каналов для въезда и выезда до 20, построить автобусный зал и стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также бокс для досмотра легковых автомобилей.





"Пропускная способность автодорожных пунктов пропуска на границе Беларуси составляет 32 тыс. автомобилей в сутки. Несмотря на то, что часть пунктов пропуска временно закрыта, во всех поддерживается работоспособность, и таможенная служба готова к возобновлению движения в любой момент", - отметил Виктор Зубик.

Новации в работе





Регистрация в электронной очереди - неотъемлемая составляющая функционирования зон ожидания. Она внедрена еще 10 лет назад, первым пунктом пропуска был "Брест". Сегодня такая возможность есть во всех действующих автодорожных пунктах пропуска. С начала этого года механизм усовершенствован - зарегистрироваться можно удаленно. Теперь любой гражданин может занять место в очереди на границе по интернету и через сайт, в комфортных условиях следить за ее движением. Услуга стала популярной мгновенно.





Еще одно нововведение - возможность бронирования даты въезда в пункт пропуска, исключая общую очередь. Услуга платная, вместе с тем тоже достаточно востребована. "С 1 января 2026 года она доступна для владельцев легковых автомобилей, а с 1 апреля - и для грузового транспорта", - отметил Виктор Зубик.

Беларусь первой в ЕАЭС запустила электронную пассажирскую таможенную декларацию на портале "Е-Паслуга". Новый этап развития в сфере торговли и грузовых перевозок начался 11 февраля текущего года - введено обязательное использование навигационных пломб в грузоперевозках по всей территории ЕАЭС. Белорусский опыт стал основой для масштабирования проекта. Беларусь первой в ЕАЭС запустила электронную пассажирскую таможенную декларацию на портале "Е-Паслуга". Новый этап развития в сфере торговли и грузовых перевозок начался 11 февраля текущего года - введено обязательное использование навигационных пломб в грузоперевозках по всей территории ЕАЭС. Белорусский опыт стал основой для масштабирования проекта.





Борьба с наркотрафиком и контрабандой





На особом контроле остаются вопросы недопущения ввоза наркотиков, боеприпасов, денежных средств для финансирования незаконной деятельности. Устойчивый базис работы правоохранительных подразделений таможенных органов создан. Как отметил начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Сергей Парфенов, серьезным подспорьем для таможенников в борьбе с ввозом запрещенных товаров являются инспекционно-досмотровые комплексы и кинологическая служба. Один из примеров - обнаружение с их использованием 580 кг взрывчатки в 2025 году.





Высоким результатам в правоохранительной деятельности также содействуют проведение специальных и оперативно-разыскных мероприятий, применение аналитики. Благодаря таким подходам в 2025 году выявлена крупнейшая в истории суверенной Беларуси партия наркотиков и психотропов в одном транспортном средстве - почти 1,3 т.





В этом году таможенной службой самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными органами изъято порядка 1,4 т наркотиков, психотропов, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, свыше 13 тыс. лекарственных препаратов, содержащих психотропы. Возбуждено 115 уголовных дел, 85% из которых в отношении лиц или группы лиц. Пресечен ввоз девяти крупных партий наркотических средств. К примеру, в январе пресечена попытка перемещения из Польши 260 кг гашиша под видом краски, которая использовалась как "товар прикрытия". В феврале польский перевозчик в тайнике, оборудованном в легальном грузе "бытовые приборы", пытался ввезти 317 кг гашиша.

Фиксировались и попытки перемещения наркотиков третьими лицами под видом товаров для личного пользования. Выявлено пять таких преступлений. К примеру, 3 кг мефедрона пытался ввезти в страну литовский водитель рейсового автобуса, "закатанные" в заводские жестяные банки с тушенкой и кондитерской смесью. Таким же образом 2,7 кг мефедрона пытался переместить из Литвы белорус. Еще два белоруса ввозили по 2 кг альфа-PVP и гашиша, сокрыв их внутри напольного кондиционера и коробке переключения передач для автомобиля. Фиксировались и попытки перемещения наркотиков третьими лицами под видом товаров для личного пользования. Выявлено пять таких преступлений. К примеру, 3 кг мефедрона пытался ввезти в страну литовский водитель рейсового автобуса, "закатанные" в заводские жестяные банки с тушенкой и кондитерской смесью. Таким же образом 2,7 кг мефедрона пытался переместить из Литвы белорус. Еще два белоруса ввозили по 2 кг альфа-PVP и гашиша, сокрыв их внутри напольного кондиционера и коробке переключения передач для автомобиля.





Всего же за последние пять лет таможенными органами пресечен ввоз и оборот на территории страны порядка 9 т наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.





Отдельное направление - защита внутреннего рынка от контрафакта, серого импорта. При этом наблюдается кардинальная перестройка маршрутов под влиянием внешних факторов. Значительная часть товаров теперь поступает не со стороны Европейского союза, а со стороны Азии.





Цифровизация отрасли





Сегодня белорусская таможня - большая цифровая платформа. В прошлом году завершена реализация госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы. Теперь, помимо электронного таможенного декларирования, систем управления рисками, созданы и поэтапно внедряются программные средства, направленные на автоматизацию правоохранительной деятельности, посттаможенного контроля, экспертной работы и др.





Как отметили в ГТК, цифровизация таможенных процессов сопряжена с обработкой большого объема данных. В первую очередь это сведения о внешнеэкономической деятельности организаций, персональные данные лиц и иная информация. Для ее защиты в ведомстве имеются спецподразделения и необходимые информационные продукты. Во исполнение указа главы государства "О кибербезопасности" создан и в ноябре 2025 года аттестован таможенный центр кибербезопасности, который стал элементом республиканской системы.

На 2026-2030 годы поставлена задача перехода от электронной к "интеллектуальной" таможне. И это будет не просто обновление программного обеспечения, а разработка новой информационной системы "Таможня" с внедрением элементов искусственного интеллекта. Это новое видение нашло отражение в Стратегии развития таможенных органов на текущую пятилетку: в каждом разделе документа все завязано на новых технологиях. Именно они задают новый вектор развития. На 2026-2030 годы поставлена задача перехода от электронной к "интеллектуальной" таможне. И это будет не просто обновление программного обеспечения, а разработка новой информационной системы "Таможня" с внедрением элементов искусственного интеллекта. Это новое видение нашло отражение в Стратегии развития таможенных органов на текущую пятилетку: в каждом разделе документа все завязано на новых технологиях. Именно они задают новый вектор развития.





Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-