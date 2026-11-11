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Электромобили ARCFOX официально в Беларуси: кредит от 0,99% и гарантия 8 лет на батарею

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
11 ноября 2026, 09:00

Электромобили ARCFOX официально в Беларуси: кредит от 0,99% и гарантия 8 лет на батарею

ARCFOX - бренд электромобилей китайского автомобильного концерна BAIC, история которого началась в 1958 году. За современными моделями ARCFOX стоят многолетний опыт автомобилестроения, собственные инженерные разработки и производственные возможности одного из крупнейших автопроизводителей Китая.

В Беларуси покупателям доступны четыре модели с официальной гарантией до 8 лет на ключевые компоненты и привлекательными условиями финансирования: кредит от 0,99% на срок до 12 лет.
Европейский стандарт зарядки и технологии для белорусского климата

Электромобили ARCFOX созданы с вниманием к деталям, которые особенно важны при повседневной эксплуатации. Автомобили, официально представленные в Беларуси, имеют оцинкованный кузов, оснащаются европейским зарядным разъемом CCS2 и мультимедийной системой с русскоязычным интерфейсом. Для эксплуатации в холодное время года предусмотрены предварительный прогрев батареи и тепловой насос.

Для всех моделей ARCFOX, официально представленных в Беларуси, предусмотрена гарантия 5 лет или 150 000 км пробега на автомобиль, а на тяговую батарею, электродвигатель и блок управления - 8 лет или 200 000 км пробега. Важное преимущество для белорусских покупателей - наличие официального сервисного обслуживания ARCFOX. 
 



В Беларуси ARCFOX представлен четырьмя моделями: от компактного городского хэтчбека до просторного семейного кроссовера. Каждая модель имеет собственный характер, но все они объединяют современный дизайн, технологичное оснащение и внимание к комфорту водителя и пассажиров. 





ARCFOX T1 - компактный электрический хэтчбек, который сочетает маневренность городского автомобиля с неожиданно просторным салоном и клиренсом 181 мм. Он удобен для ежедневных поездок, парковки на городских улицах и активного ритма жизни.

Запас хода - 425 км по циклу CLTC. Среди особенностей - большой 15,6-дюймовый мультимедийный экран, панорамная крыша, комфортные сиденья и современные электронные помощники водителя.

ARCFOX Alpha T5 - электрический кроссовер, в котором простор, комфорт и технологии сочетаются с выразительным дизайном. Благодаря вместительному салону и продуманной эргономике он подходит как для повседневных поездок, так и для путешествий всей семьёй. 

 

Мощность электродвигателя составляет 252 л. с., а запас хода достигает 520 км по циклу CLTC. В оснащении предусмотрены современные системы помощи водителю, подогрев руля и сидений первого и второго ряда.

ARCFOX Alpha S5 - электрический седан с динамичным силуэтом, безрамочными дверями и выразительной светодиодной оптикой. Его дизайн подчеркивает спортивный характер, а просторный салон предлагает высокий уровень комфорта. 






Запас хода 560 км по циклу CLTC. Среди особенностей - аудиосистема с 15 динамиками и сабвуфером, подогрев рулевого колеса, подогрев и вентиляция 1 ряда сидений и премиальные решения в отделке салона.

ARCFOX Kaola S - практичный электрический компактвэн, созданный с акцентом на удобство пассажиров. Его отличительная особенность - сдвижная боковая дверь, которая облегчает посадку и высадку, особенно на тесных парковках и при поездках с детьми.

Мощность 163 л. с., а запас хода 500 км по циклу CLTC. 





Автомобили ARCFOX в наличии у официальных дилеров

Все четыре модели ARCFOX представлены в Беларуси и доступны для покупки. Познакомиться с электромобилями ARCFOX и пройти тест-драйв можно в Минске и Гомеле:
  • ООО "Ланкор" - Минск, переулок Козлова, 29.
  • NSV-EV | НА'СВЯЗИ (ООО "Палома Сервис") - Минск, ул. Могилевская, 43А.
  • ОДО "НТС " - Гомель, ул. Советская, 97/2.
В ближайшее время планируется расширение дилерской сети в другие регионы Беларуси.

Все модели ARCFOX доступны в кредит по ставке от 0,99% на срок до 12 лет. А при обмене своего автомобиля по программе Trade-In покупатели могут получить дополнительную выгоду до 2 500 рублей.

Больше информации на официальном сайте arcfoxauto.by.

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