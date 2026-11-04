Экспресс-доставку лекарств в любой населенный пункт Беларуси запустили "Белфармация" и "Белпочта"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белфармация" и РУП "Белпочта" запустили экспресс-доставку аптечных товаров в любой населенный пункт Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Цифровизация отечественного здравоохранения продолжает развиваться, открывая новые возможности для граждан. В продолжение масштабной работы по повышению доступности лекарственного обеспечения запущен следующий этап развития первой государственной интернет-аптеки pharmamall.by.
Доставить на дом могут безрецептурные лекарственные средства, включенные в перечень Минздрава, товары для красоты, здоровья и ухода, требующие температурного режима хранения не ниже плюс 15 градусов.
Доставка на дом рецептурных препаратов по-прежнему законодательно не допускается - их можно забронировать на сайте и забрать в аптеке. Также сервисом не доставляются спиртосодержащие лекарственные средства с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
При отсутствии доступа к интернету или необходимости получить профессиональную помощь оформить заказ и получить консультацию специалиста можно по единому номеру 169.-0-