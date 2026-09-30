Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Брестскую крепость в нынешнем году посетили около 700 тыс. человек. Помимо белорусов, в легендарной цитадели над Бугом побывали представители 43 стран мира. С ее историей, памятниками и музеями познакомились жители стран постсоветского пространства, граждане Великобритании, Ганы, Германии, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кубы, Румынии, Китая, КНДР, Республики Корея, Лаоса, Латвии, Ливии, Литвы, Непала, Пакистана, Португалии, Польши, Словакии, Словении, Сербии, США, Турции, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.-0-

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поданы документы на предварительную оценку номинации на включение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в мемориальном комплексе.Министерства культуры Беларуси и России с 2023 года проводят совместную работу для включения объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стороны готовят заявку по транснациональной серийной номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Процедура предполагает несколько этапов, которые связаны с составлением документации и аргументации об объектах, что они уникальны для всего мира и обладают универсальной ценностью для всемирной истории.Брестская крепость в 2024 году была включена в предварительный список, и специалисты занялись подготовкой документов для оценки объектов экспертами ЮНЕСКО. "Материалы в сентябре поданы Министерством культуры Беларуси. Документы сейчас находятся в Центре всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что рассмотрение проходит не быстро. Ожидается, что оно начнется в октябре. По результатам рассмотрения будут проведены консультации с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты оценят перспективы для дальнейшего развития номинации", - пояснили в мемориальном комплексе.Брестчане работали в тесной связке с коллегами из историко-мемориального комплекса "Сталинградская битва" в Волгограде, сотрудниками Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева."Ждем отклик после рассмотрения. Надеемся на положительный результат, что наши документы написаны в соответствии с требованиями. Критерии, которые выставляются, очень четко ограничены, даже количеством печатных символов, иллюстраций. Рассчитываем, что получим рекомендации для дальнейшей работы. Если все будет хорошо, то следующие этапы предусматривают непосредственно приезд экспертов ЮНЕСКО и их работу на площадках мемориалов, а также написание номинационного досье", - отметили в Брестской крепости.Путь к включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО занимает несколько лет. На каждом этапе претендентам дается для выполнения определенное задание. К оценке международные эксперты подходят скрупулезно.