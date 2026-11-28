Депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик отметил, что Александр Лукашенко никогда не был диктатором. "Он абсолютно правильно говорит, что у нас нет даже ресурсов таких, чтобы быть диктатором. Он выстроил вертикаль власти. На определенных этапах, когда есть вызовы для страны и ее национальной безопасности, власть может быть в чем-то авторитарной. Это нормально. Есть очень много исторических примеров, когда авторитарная модель была более успешной, когда приходилось включать и сильную руку. Но Лукашенко предложил модель развития - в этом разница. Он не говорил: давайте все сломаем и пойдем сломя голову против кого-то, а предложил модель развития, которая сегодня показывает эффективность", - подчеркнул Вадим Боровик. Депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик отметил, что Александр Лукашенко никогда не был диктатором. "Он абсолютно правильно говорит, что у нас нет даже ресурсов таких, чтобы быть диктатором. Он выстроил вертикаль власти. На определенных этапах, когда есть вызовы для страны и ее национальной безопасности, власть может быть в чем-то авторитарной. Это нормально. Есть очень много исторических примеров, когда авторитарная модель была более успешной, когда приходилось включать и сильную руку. Но Лукашенко предложил модель развития - в этом разница. Он не говорил: давайте все сломаем и пойдем сломя голову против кого-то, а предложил модель развития, которая сегодня показывает эффективность", - подчеркнул Вадим Боровик.





Он добавил, что экономические результаты этой модели очевидны: ВВП страны приближается к $110 млрд, средняя зарплата превышает $1 тыс.

По поводу диктаторов в Европе высказался депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Говоря про Владимира Путина и Александра Лукашенко, он отметил, что лидеры прошли очень большой путь. "И никто Путина в 2004 году диктатором не называл. Это была наша заветная судьба - быть последним диктатором Европы. Как Наталья Николаевна Эйсмонт сказала, это наш бренд, вот это за нами. Теперь они там уже с ума сошли на Западе: кто последний, кто предпоследний. У них диктатор - любой, кто им не нравится. Орбан проводит другую политику - диктатор. Фицо проводит другую политику - диктатор. Если Марин Ле Пен победит на выборах весной следующего года, я вас уверяю, буквально в день победы ее объявят диктатором. И есть тот же Макрон, который фактически, мы видели, подавляет народные протесты, который разрушил институционально Пятую Республику, или Мерц, который выступает в Бундестаге с нижайшим показателем, - самый непопулярный канцлер Германии со времен Адольфа Гитлера", - сказал Вадим Гигин.





Также он указал, что диктатура в подлинном смысле - это когда проводится курс вопреки воле народа, с применением политических и силовых методов. "Так вот, в Германии - настоящая диктатура. У нас может быть диктатура закона, диктатура справедливости, диктатура прямой демократии, но диктатура в подлинном политологическом смысле - скорее там", - сказал Вадим Гигин.-0-





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