Эксперты из семи стран участвуют в научной конференции в Беловежской пуще

25 сентября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы 25-26 сентября проходит международная научно-практическая конференция "Зубр 2026: от возрождения вида к бренду территории", передает корреспондент БЕЛТА.



Конференция дала старт фестивалю "Зубр-фест", который проходит в нацпарке в эти же дни. Программа конференции включает пленарное заседание и четыре секции. Они посвящены биологии зубра, истории формирования популяции в Беловежской пуще, вопросам ее сохранения, а также современному восприятию зубра как символа региона и страны. По информации организаторов, было представлено 98 научных статей 105 авторов из 47 организаций семи стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана.



"Зубр - тематика разносторонняя. Это не только биологический вид, популяция которого восстановлена благодаря работе ученых, но и бренд нашей территории, объединяющий разные направления - производственные, культурные. Это и изучение брендинга, и фольклор, который несет зубриную тематику на протяжении столетий. Поэтому подобные конференции должны объединять эти направления, чтобы всесторонне раскрывать тему зубра в нашей жемчужине - Беловежской пуще", - отметил заместитель генерального директора нацпарка Юрий Рой.



"Сегодня в очном формате присутствуют 60 участников. Остальные выступят онлайн. Всех желающих объединить в одном пространстве невозможно, поэтому работа организована по секциям - отдельно по филологии, культуре, брендингу территории и отдельно по биологии зубра", - пояснил он.



Юрий Рой отметил, что популяция, восстановленная в Беловежской пуще, сегодня насчитывает 784 зубра - она одна из крупнейших в мире. "Большинство зубров, которые обитают за пределами Беларуси, имеют родственные корни с нашим зубром. Дальнейшая работа с популяцией будет тесно связана с генетическим анализом. Он позволит выявить влияние инбридинга - близкородственных связей - на популяции зубра как в пуще, так и за ее пределами. Надеемся, что такая работа через 5-10 лет даст свои плоды. Наша цель - укрепить популяцию, избавиться от генетических заболеваний и быть уверенными, что для этого вида сделано все возможное", - рассказал заместитель гендиректора.-0-