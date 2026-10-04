Эксперт указал на внутриполитические противоречия в Германии на примере популярности АдГ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разделение по линии ГДР - ФРГ наложило культурно-ментальный отпечаток на население Германии и по-прежнему незримо проходит по территории этой страны. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал главный редактор информационно-аналитического сайта "Альтернатива" Андрей Ваджра.Эксперт обратился к недавней истории Германии и напомнил, что страна до 1990 года была разделена на две части - ГДР и ФРГ. Вместе с тем, как полагает он, подобное разделение по-прежнему незримо проходит по территории Германии. "Долгое существование двух Германий - ГДР и ФРГ - наложило свой культурно-ментальный отпечаток на население страны", - подчеркнул он.Андрей Ваджра в связи с этим указал на растущую популярность партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая, в частности, победила на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт. Эта территория ранее была частью Германской Демократической Республики. В целом партия "Альтернатива для Германии" пользуется большой популярностью на востоке страны. АдГ с победой в Саксонии-Анхальт поздравил президент США Дональд Трамп, из-за чего канцлер ФРГ Фридрих Мерц даже отменил разговор с главой Белого дома. Он также отменил поездку на мероприятия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Альтернатива для Германии" выступает за нормализацию отношений с Россией, в то время как нынешнее немецкое руководство фактически разорвало все связи с Москвой. Как полагает Андрей Ваджра, подобный шаг ускорил экономическую стагнацию Германии, что в свою очередь повлекло большое количество внутриполитических противоречий. "Чем завершатся эти противоречия, никто не знает. Может быть, через десять лет отдельные германские земли решат, что им целесообразнее и выгоднее существовать самостоятельно. Языковые и ментальные различия в Германии тоже достаточно сильны, - констатировал эксперт. - Если посмотреть на отдаленные перспективы Германии, они достаточно туманны. И чем завершится внутренняя политическая конфронтация в этой стране, прогнозировать очень сложно. Говорить можно только об одном: постепенном экономическом и финансовом умирании Германии. Это то, что мы сейчас наблюдаем воочию".Эксперт отметил, что самая очевидная линия разлома проходит по бывшей границе ФРГ и ГДР, однако на поверку она может оказаться куда глубже. "Конфигурация раскола может быть какая угодно. Это когда Германия стабильна и процветает, а немецкие граждане хорошо себя чувствуют, тогда все нормально и потенциальные противоречия снимаются. Но немецкое руководство направило свою страну по пути конфронтации, нищеты и развала всего и вся. Естественно, что развал всего и вся тянет за собой противоречия, в том числе и политические. А куда они могут привести, никто не знает", - резюмировал Андрей Ваджра.-0-