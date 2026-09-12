Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность

"Наш Президент прекрасно понимает, что в нашем регионе, в Восточной Европе, тема безопасности в ближайшее время будет только нарастать. И страны, которые наладили полный цикл производства оружия, в том числе стрелкового, находятся в режиме безопасности, - подчеркнул эксперт. - Именно поэтому Президент уделяет повышенное внимание разработке собственного оружия. Это касается и военной техники, и ракетного вооружения".
Вместе с тем, как отметил Алексей Авдонин, производство стрелкового оружия являлось преимущественно прерогативой крупных корпораций военно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что такой процесс требует специальных станков для обеспечения точности производства. "Нам удалось за счет государственных программ и усилий главы государства добиться того, что у нас появилось собственное производство стрелкового оружия с использованием наших узлов и механизмов", - подчеркнул он.
Алексей Авдонин указал и на экспортный потенциал такого вида военной продукции, как стрелковое оружие: "Мы прекрасно понимаем, что можем не только насытить свой внутренний рынок, но и зарабатывать, выйдя на международный рынок стрелкового оружия. Таким образом, можно зарабатывать значительные деньги, которые в последующем будут направлены на новые разработки".
Как сообщалось ранее, Президенту Беларуси при посещении ОАО "Кидма тек" представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец - автомат ВСК-100Б.
Работы по созданию в Беларуси стрелкового оружия и боеприпасов к нему были начаты в 2018 году. Первым образцом стал автомат серии VSK-100 под патрон 7,62х39, принятый на вооружение в начале 2021 года. Его производство началось в январе 2020 года с крупноузловой сборки.
В настоящее время ОАО "Кидма тек" разработало пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, из которых четыре модели приняты на вооружение.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-