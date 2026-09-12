Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность

"Тема национальной безопасности опирается на тему вооружения и военной техники. Рынок оружия является самым премиальным, и крупнейшие корпорации коллективного Запада пытаются его монополизировать. Если мы как суверенное государство не имеем своего производства оружия, то в любой момент крупные корпорации могут отрезать нас от поставок", - сказал Алексей Авдонин. Эксперт обратил внимание, что именно так и происходит в случае военного конфликта или обострения ситуации на границе. Оружейные корпорации отрезают те или иные страны от поставок своей продукции. "Тема национальной безопасности опирается на тему вооружения и военной техники. Рынок оружия является самым премиальным, и крупнейшие корпорации коллективного Запада пытаются его монополизировать. Если мы как суверенное государство не имеем своего производства оружия, то в любой момент крупные корпорации могут отрезать нас от поставок", - сказал Алексей Авдонин. Эксперт обратил внимание, что именно так и происходит в случае военного конфликта или обострения ситуации на границе. Оружейные корпорации отрезают те или иные страны от поставок своей продукции.





"Наш Президент прекрасно понимает, что в нашем регионе, в Восточной Европе, тема безопасности в ближайшее время будет только нарастать. И страны, которые наладили полный цикл производства оружия, в том числе стрелкового, находятся в режиме безопасности, - подчеркнул эксперт. - Именно поэтому Президент уделяет повышенное внимание разработке собственного оружия. Это касается и военной техники, и ракетного вооружения".





Вместе с тем, как отметил Алексей Авдонин, производство стрелкового оружия являлось преимущественно прерогативой крупных корпораций военно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что такой процесс требует специальных станков для обеспечения точности производства. "Нам удалось за счет государственных программ и усилий главы государства добиться того, что у нас появилось собственное производство стрелкового оружия с использованием наших узлов и механизмов", - подчеркнул он.





Алексей Авдонин указал и на экспортный потенциал такого вида военной продукции, как стрелковое оружие: "Мы прекрасно понимаем, что можем не только насытить свой внутренний рынок, но и зарабатывать, выйдя на международный рынок стрелкового оружия. Таким образом, можно зарабатывать значительные деньги, которые в последующем будут направлены на новые разработки".





Как сообщалось ранее, Президенту Беларуси при посещении ОАО "Кидма тек" представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец - автомат ВСК-100Б.





Работы по созданию в Беларуси стрелкового оружия и боеприпасов к нему были начаты в 2018 году. Первым образцом стал автомат серии VSK-100 под патрон 7,62х39, принятый на вооружение в начале 2021 года. Его производство началось в январе 2020 года с крупноузловой сборки.





В настоящее время ОАО "Кидма тек" разработало пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, из которых четыре модели приняты на вооружение.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин.