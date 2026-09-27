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Эксперт рассказал об условиях содержания заключенных в первом концлагере Европы

Опубликовано:

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Общество
27 сентября 2026, 23:28

Эксперт рассказал об условиях содержания заключенных в первом концлагере Европы

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об условиях содержания заключенных в первом концлагере Европы - "Березе-Картузской" - рассказал председатель общества "Знание" Алексей Авдонин в проекте БЕЛТА "Страна говорит".
"В 1934 году был убит министр внутренних дел Польши Бронислав Перацкий. Это было названо терактом. Началось жестокое насилие в отношении белорусов, украинцев, евреев. Тогда было принято решение создать концлагерь. "Береза-Картузская" был полицейский концлагерь, первый концлагерь вообще на территории Европы. В 1933 году Гитлер приходит к власти, а в 1934 году в срочном порядке создается этот концлагерь на территории Картезианского монастыря. Заключенные, которые попадали туда, должны были находиться там только две недели. Но в реальности решение о сроке пребывания принимал комендант концлагеря. Люди там оставались и полгода, и два года, и до смерти", - рассказал Алексей Авдонин.
О жесточайших условиях содержания спикер знает в том числе со слов родственников. "Мой дед был в этом концлагере два раза. Мама рассказывала, что жестокие пытки применяли поляки для того, чтобы добиться признания и сдачи всех участников подполья. Заключенным засовывали иголки под ногти, выкручивали руки. У деда была полностью вывернута рука, он так до смерти и ходил. Людям выбивали глаза, резали их. Потом, в преддверии 1939 года, когда все уже понимали события, военный польский режим всех подпольщиков еще раз пропустил через эту тюрьму, чтобы не было восстания против польских властей", - проинформировал он.

"Что касается освобождения "Березы-Картузской", по отдельным свидетельствам, когда пришла Красная армия, концлагерь уже был освобожден - якобы это сделали местные жители. Но, по рассказам моего деда, охранники лагеря хотели убить всех заключенных. Их смог освободить передовой отряд Красной армии, который вошел в лагерь еще до основных частей. Он уничтожил охранников и не дал им расправиться с белорусами, содержавшимися в лагере. Эти люди впоследствии стали свидетелями произошедшего", - добавил Алексей Авдонин.
Сегодня в бывшем концлагере "Береза-Картузская" на территории казарм открыт музей. По словам спикера, несмотря на то, что он небольшой, учреждение несет очень мощное идеологическое наполнение. "Его обязательно должны посетить трудовые коллективы и молодежь, это нужно увидеть своими глазами. Там хорошо передается быт концлагеря, комнат пыток польского следователя. Там собраны фотографии тех, кто прошел через "Березу-Картузскую". Яркое впечатление производят фотографии молодых девушек 17-18 лет, которые были задержаны и прошли через концлагерь. Это наши все - наши герои. Их фамилии мы должны знать, помнить, увековечить", - подчеркнул председатель общества.-0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
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