



Мужчина выбрал для пересечения границы зеленый коридор и сказал, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Но в салоне авто была книга в белом переплете на немецком языке, о наличии которой гражданин умолчал. Она вызвала подозрение у инспектора таможни. При уточнении обстоятельств мужчина рассказал, что перевозит этот товар по просьбе незнакомца.





Таможенный эксперт установил, что книга датируется XVII веком, а ее стоимость составляет около 26 тыс. рублей. До решения суда культурная ценность изъята.





Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией незаконно перемещаемых товаров и транспортного средства.-0-

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Старинную книгу, которую брестские таможенники обнаружили в автомобиле следующего через пункт пропуска "Брест" белоруса, эксперт Таможенной лаборатории признал культурной ценностью. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.