Эксперт о том, почему ядерное оружие у границ создает дилемму безопасности и как ОДКБ должна отвечать

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Центра международных исследований факультета международных исследований Белорусского государственного университета Никита Беленченко рассказал в эфире "Первого информационного" о том, почему ядерное оружие у границ создает дилемму безопасности и как ОДКБ должна отвечать на это.

Руководитель центра отметил, что ОДКБ сталкивается с внешними угрозами провокационного характера. "Размещение ядерного оружия представляет серьезную угрозу для Беларуси, всех стран ОДКБ и Большой Евразии. Важно, что ядерное оружие не становится элементом сдерживания, а только поводом для ответных действий. И эта милитаризация не приводит к разрешению существующих конфликтов, а наоборот - даже легкий толчок, провоцирование может служить началом серьезных боевых действий с вовлечением третьих стран. Именно об этом говорил наш Президент", - сказал Никита Беленченко. Руководитель центра отметил, что ОДКБ сталкивается с внешними угрозами провокационного характера. "Размещение ядерного оружия представляет серьезную угрозу для Беларуси, всех стран ОДКБ и Большой Евразии. Важно, что ядерное оружие не становится элементом сдерживания, а только поводом для ответных действий. И эта милитаризация не приводит к разрешению существующих конфликтов, а наоборот - даже легкий толчок, провоцирование может служить началом серьезных боевых действий с вовлечением третьих стран. Именно об этом говорил наш Президент", - сказал Никита Беленченко.





По его мнению, эскалация достигла пика. "Если стороны не смогут разговаривать и договариваться, это приведет к последствиям - вплоть до третьей мировой войны. Важно, что ОДКБ обращает на это внимание. Необходимо реагировать и принимать ответные действия, но не путем наращивания вооружения, а добиваясь того, чтобы эти страны отказались от милитаризации. ОДКБ никогда не говорила, что ее участники производят какое-то суперсовременное оружие и направляют его в сторону либо Запада, либо Востока. Сегодня ОДКБ занимается не только разрешением конфликтов внутри стран-участниц и вокруг них, но и созданием устойчивой безопасности. Это происходит за счет разработки механизмов противодействия новым угрозам. Потому что мы понимаем, что есть военно-политические угрозы - это военные вооруженные конфликты, а есть нетрадиционные формы угроз - это киберугрозы, терроризм, экстремизм, угрозы в сфере санкционной политики. В комплексе они могут создавать угрозы военного характера. Главная задача ОДКБ - выстроить устойчивую систему, которая позволит не допустить их распространения к внешним рубежам зоны ответственности организации", - подчеркнул директор центра.-0-





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