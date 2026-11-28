28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство крупнейших стран Европы не озабочено будущим Европейского континента и выполняет задачи мирового финансового капитала. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил независимый военный аналитик Александр Алесин.

Говоря о руководителях ведущих европейских государств, эксперт выразил мнение, что они не представляют интересы своих граждан. "Есть такой термин - кочующая элита. Эти люди мечтают со своих президентских постов "переехать" в Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, НАТО и так далее. Они ни в коей мере не думают на годы или десятилетия вперед о том, что будет с континентом. Они решают свои задачи и выполняют то, что им говорит мировая финансовая элита", - сказал Александр Алесин. Говоря о руководителях ведущих европейских государств, эксперт выразил мнение, что они не представляют интересы своих граждан. "Есть такой термин - кочующая элита. Эти люди мечтают со своих президентских постов "переехать" в Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, НАТО и так далее. Они ни в коей мере не думают на годы или десятилетия вперед о том, что будет с континентом. Они решают свои задачи и выполняют то, что им говорит мировая финансовая элита", - сказал Александр Алесин.





"Мировой финансовый капитал не знает границ и не заинтересован в процветании тех или иных стран, - продолжил он. - Интерес только в том, чтобы взять с этих стран больше. Их видят как рынки сбыта, точки приложения капитала и получения прибыли".





В подтверждение своих слов Александр Алесин обратил внимание, что сейчас, когда Европа столкнулась с определенным кризисом, индустриальная мощь европейских государств стала перемещаться в другие регионы и страны, где есть дешевые энергоносители и источники сырья. "Поэтому задача нынешних лидеров - лишь день простоять да ночь продержаться, пока индустриальная мощь репатриируется в другие страны, - констатировал эксперт. - И я не вижу людей, которые могли бы спасти Европу. Они должны обладать железной волей, но самостоятельные европейские политики остались в прошлом".-0-





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