Эксперт: необходимо заново отстроить архитектуру безопасности

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только дипломатия поможет избежать конфликтов. Необходимо заново отстроить архитектуру безопасности. Такое мнение высказала политический аналитик, бывший посол Италии в Швеции и Бельгии (Италия) Елена Базиле на одной из рабочих сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



"Рада, что мы наконец можем говорить о политическом и экономическом сотрудничестве, о потенциале, который имеем, инфраструктурных проектах, о тех, кто использует войну в корыстных целях. Чтобы понять, что с нами происходит, должны заглянуть в прошлое, вспомнить риторику до Второй мировой войны. Нам нужны политические решения, учитывающие геополитические, экономические, социальные, культурные факторы. Мы пришли к ситуации, когда рискуем началом ядерного конфликта", - считает Елена Базиле.



По ее мнению, в эпоху холодной войны между сторонами присутствовало уважение, идея неприемлемости прямой конфронтации ядерных держав. А сейчас эксперты говорят о приближении ядерного Армагеддона.



"Если будем говорить о стратегическом расширении НАТО, полностью разрушим многосторонность. И с течением времени это может привести к серьезным проблемам и для ООН. Однополярность 1990-х годов, собственно, и привела нас к критической ситуации, которую наблюдаем сегодня", - отметила Елена Базиле.



Она добавила, что ОБСЕ изначально строила свою деятельность на принципах неделимости безопасности. Им важно следовать для общего результата. "В евроатлантическом мире если бы мы могли разговаривать напрямую открыто с евразийский миром, то обнаружили бы взаимодополняемость наших интересов, огромные ресурсы для обмена мнениями и технологиями", - считает Елена Базиле, отметив необходимость понимать исторический контекст и причины конфронтации, думать о последствиях.



"Войны, которые наблюдаем в сегодняшнем мире, - результат милитаризации доллара. Они выросли из экономического соперничества. Объективно ситуация дестабилизирует мир. Нам нужно думать об экономике, причем таким образом, чтобы учитывать интересы Глобального Юга. Должны следить, чтобы роль этих стран на международной арене повышалась", - добавила Елена Базиле.

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-