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Эксперт из Индии: начал писать книгу о стратегической важности Беларуси для евразийской безопасности

Опубликовано:

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Общество
09 ноября 2026, 21:21

Эксперт из Индии: начал писать книгу о стратегической важности Беларуси для евразийской безопасности

Шоаиб Хан
Шоаиб Хан
Шоаиб Хан
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вносит весомый вклад в евразийскую безопасность. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА представитель Центра центральноевразийских исследований Университета Мумбаи (Индия) Шоаиб Хан, принимавший участие в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Беларусь имеет очень важное стратегическое положение и играет значимую роль. Благодаря позиции, которую Беларусь заняла, война между Украиной и Россией не перекинулась на другие части Европы. Именно благодаря Беларуси она не переходит в ту стадию эскалации, которую ожидали", - отметил Шоаиб Хан.

Он рассказал, что начал писать книгу о стратегической важности Беларуси для евразийской безопасности. "Беларусь играет в этом огромную роль в силу своего положения. Беларусь также сыграет существенную роль в реализации хартии (Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. - Прим. БЕЛТА), которая может внести весомый вклад в евразийскую безопасность в будущем", - выразил уверенность он.

Эксперт из Индии рассказал, что многие его друзья спрашивают, почему он пишет книгу о такой стране, как Беларусь, в чем ее важность. Он на это отвечает: "Просто подождите, пусть выйдет моя книга, вы ее прочитаете и сами поймете, в чем стратегическая важность Беларуси".

Между тем Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которую инициировала Беларусь, роли республики Шоаиб Хан посвятил статью в индонезийском журнале. "Разумеется, сейчас Беларусь проявляет куда больше инициативы. И Беларусь, как я всегда говорил, стратегически очень важна", - сказал эксперт из Индии.

Участником Минской международной конференции по евразийской безопасности Шоаиб Хан стал уже в третий раз. Он поблагодарил генерального консула Беларуси в Мумбаи Александра Мацукова, благодаря инициативе которого он вновь посетил Минск для участия в этом мероприятии.

"Вы видите, столько людей из разных стран приехали для участия в этой конференции. Много и журналистов, и министров, и представителей разных сфер. Они приехали сюда, потому что они придают большое значение этой конференции", - считает Шоаиб Хан.

Он считает, что соседние страны, которые сейчас смотрят на Беларусь негативно, в будущем начнут считаться с нашей страной и посмотрят на нее по-другому.

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходила 3-4 ноября. На два дня столица Беларуси стала центром сосредоточения идей о новой архитектуре евразийской безопасности и многополярном мире.-0-
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