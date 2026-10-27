Эксперименты в лаборатории и интерактивные форматы. Чем заняться ребенку на осенних каникулах

Насыщенные осенние каникулы пройдут в "Арт-центре". Уже 2 ноября стартует 12-й открытый международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ". Первые два дня на сцене выступят танцоры: они покажут свои номера в направлениях народно-сценического, народного стилизованного, эстрадного и современного танца. 4 ноября удивят зрителей молодые вокалисты со всей страны. В последний день конкурса, 5 ноября, выберут лучших музыкантов - юных профессионалов инструментального творчества.Конкурс "Творчество без границ" - уже полюбившееся мероприятие, которое всегда проходит на осенних каникулах для общения, выявления новых талантов. В жюри - эксперты в области образования и искусства, представляющие как нашу страну, так и мировое сообщество. Ежегодно на конкурс поступает более 10 тыс. заявок от юных талантов в возрасте от 6 до 25 лет. Это голоса из всех уголков Беларуси и десятков стран. Строгий, но справедливый отбор превращает тысячи в сотни, во второй этап проходит около 200 ярчайших номеров. В прошлом сезоне к конкурсу присоединились Азербайджан, Казахстан и большое количество российских городов - от Курска до Сыктывкара и от Уфы до Петрозаводска. А если оглянуться на историю проекта, то на сцене зажигали участники из Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Китая.До 14 ноября можно будет посетить республиканскую выставку-конкурс детского творчества "АрхНовация-2026". Экспозиция посвящена архитектуре Беларуси, знакомит с профессиями и современным технологиями в строительстве. Будут представлены изобразительные работы, фотографии, архитектурные макеты и видеофильмы.Самые любознательные во время выставки смогут подключиться к образовательной экскурсии "Строим Беларусь вместе!" по предварительной записи для групп от 5 до 25 человек. Ее участники познакомятся с выставкой с помощью современных интерактивных форматов: мультимедийных сенсорных панелей, квизов, творческих зон, а также QR-квестов по экспозиции.Эрудитам предлагают проверить свои умственные способности. 6 ноября в концертном зале "Арт-центра" разыграют открытый турнир на Кубок НЦДОДМ по интеллектуальным играм среди школьников "Осень-2026". Около 30 школьных команд учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи из всех регионов страны поборются в номинациях "Что? Где? Когда?" и "Своя игра".Для тех, кто даже на каникулах выбирает движение, центр "Наследие" подготовил образовательную программу "Вперед к новым вершинам". Юные спортсмены и их тренеры могут приехать сюда командами, чтобы прокачать свои навыки на многофункциональных спортивных площадках. А покорение уникального скалодрома станет для ребят отличным вызовом и ярким опытом.Можно отправиться в путешествие по Беларуси благодаря образовательным маршрутам "Познаем. Гордимся. Сохраняем". Посещение исторических, культурных и памятных мест поможет ребятам узнать больше об истории родной страны и провести свободное время интересно. Участники создают видеодневник и передают эстафету другому учреждению образования. Информация о маршрутах и рекомендации по созданию ролика доступны на сайте центра.Во время осенних каникул запустится "Территория открытий" - новое пространство для исследований, экспериментов и знакомства с удивительным миром природы. Программа объединяет три интерактивных направления, в которых каждый участник сможет стать исследователем и открыть для себя науку с неожиданной стороны. Среди них фауна-клуб - погружение в мир животных и подводных обитателей, зеленое пространство - путешествие среди экзотических растений и знакомство с секретами живой природы, научные лаборатории - территория научных экспериментов, практических открытий и смелых гипотез. Школьников ждет возможность получать новые знания через собственный опыт.6 ноября во время нового проекта "Открытая лаборатория" состоится большой научный квиз, приуроченный ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Участников ждут увлекательные туры с интересными фактами о великих ученых, заданиями об изобретениях и открытиях, а также необычные вопросы. Присоединиться можно по предварительной регистрации на сайте центра.БЕЛТА.-0-