Экскурсии, спортивные мероприятия, встречи со спикерами. Как отдыхали дети в летних лагерях?

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Как отметил Виктор Довнар, воспитательный потенциал летней оздоровительной кампании был направлен прежде всего на патриотическое воспитание подрастающего поколения. "В лагерях прошло много мероприятий, приуроченных к знаковым датам: 22 июня, 3 июля. Для детей организовали выездные и экскурсионные мероприятия, посвященные героическому прошлому нашей страны. Ребятам также показывали потенциал отечественных предприятий-флагманов и то, чем сегодня гордится наша страна. Экскурсии прошли на предприятиях "БЕЛАЗ", "БЕЛДЖИ", Минском тракторном заводе, а также на таких знаковых объектах, как "Линия Сталина", Брестская крепость, Хатынь", - рассказал он.
Одним из направлений летней кампании также стало физкультурно-спортивное. "Были доступны спортивные объекты учреждений образования и загородных лагерей. Стадионы работали семь дней в неделю, а педагоги проводили на спортивных площадках мероприятия. Любой ребенок мог прийти, заняться спортом, укрепить здоровье. Также продолжали работу и объединения по интересам как в загородных лагерях, так и в учреждениях образования, в том числе дополнительного", - проинформировал начальник главного управления.
Особой популярностью у детей пользовалась акция "Шаг к успеху". Ребята с удовольствием встречались с приглашенными спикерами и известными людьми, общались с ними на равных, узнавали об их жизненном и профессиональном пути и задавали вопросы. "Если поначалу молодежь относилась к акции несколько скептически, то теперь, на пятый год ее проведения, она вызывает неподдельный интерес: спикерам удалось найти общий язык с детьми", - констатировал Виктор Довнар.
Что касается безопасности, летом проводилась профилактика - разъяснительную работу вели и среди детей, и среди их законных представителей на предприятиях и в организациях, напоминая о необходимости контролировать, как дети проводят свободное время.
"Государство вкладывает значительные финансовые средства и усилия в организацию детского досуга, чтобы ребята могли отдохнуть и с новыми силами приступить к новому учебному году", - резюмировал представитель Минобразования.-0-
Фото Валерии Куневич