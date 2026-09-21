Экскурсии, мастер-классы, тематические встречи. Как в Беларуси отметят Всемирный день туризма

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах Беларуси ко Всемирному дню туризма проведут экскурсии, мастер-классы и тематические встречи. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.



Праздник отмечается 27 сентября. В преддверии этого дня туристические информационные центры (ТИЦ) подготовили бесплатные мероприятия. В Минске организуют фотоконкурс "Любимый город" на лучшее фото столицы. Состоятся экскурсии по гостинице "Планета", кинотеатру "Победа", МАЗ, МТЗ, Национальному стадиону "Динамо", "Минск-Арене", Национальной библиотеке, мемориальному комплексу "Тростенец", Музею часового дела, пешеходные экскурсии по историческому центру, "Театральному закулисью" и др. Мастер-классы по традиционной технике "Вытинанка" пройдут 26 и 27 сентября.



В Гомеле 25 и 26 сентября проведут бесплатные пешеходные экскурсии "Наследие гомельской земли" и "Дорогой памяти...", а 24 сентября состоится экскурсия в домовой храм-музей в честь Собора всех белорусских святых.



В Бресте отметить Всемирный день туризма приглашают 26 сентября в Брестский областной краеведческий музей, 27 сентября - в Музей истории города Бреста. Здесь гостей ждет масштабное погружение в летопись Берестейщины с древнейших времен до наших дней, и можно будет узнать, как менялся город на протяжении столетий.



В Гродно с 21 по 25 сентября предложат разнообразные познавательные маршруты с посещением храмов и музеев. В числе объектов - Коложская церковь, галерея "Гришук Арсенал", Покровский собор, Музей истории пожарной службы, тематические прогулки "История со вкусом", "Гродненские ангелы", "Любимый Гродно", "Еврейский Гродно" и др.



ТИЦ Зельвенского района 30 сентября проведет на базе отдыха "Бережки" мероприятие "Навстречу приключениям" с квестом и спортивно-развлекательной программой. ТИЦ Сморгонского района приглашает на обзорную экскурсию по Сморгони 25 и 27 сентября, ТИЦ Клецкого района 27 сентября - на экскурсию "По следам истории Клетчины". ТИЦ Ошмянского района 25-27 сентября организует день открытых дверей, 25 и 26 сентября - квест-игру "Тайны старого города", 26 и 27 сентября - мастер-класс по художественной росписи гольшанского пряника, 27 сентября - викторину-квест "По страницам истории уездного города". ТИЦ Кореличского района 28-30 сентября организует бесплатную экскурсию "Есть в Мире мир". Также туристов 28-30 сентября ждут в частном музее истории и культуры Мира и еврейского быта "Мирский Посад". ТИЦ Полоцкого района проведет бесплатную обзорную экскурсию по Полоцку 25 сентября.



Экскурсии проводятся по предварительной записи, количество мест ограничено. Как сообщает информационно-туристский центр "Минск", запись на все экскурсии в Минске уже закрыта.-0-