Экс-директор мясокомбината осужден на 7 лет за взятки на 1,8 млн рублей

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего директора одного из мясокомбинатов осудили на 7 лет за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.



Как установлено в ходе судебного разбирательства, директор мясокомбината с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 года получил в качестве незаконного вознаграждения от руководителей частных организаций 1,8 млн рублей в виде криптовалюты и наличных. Деньги передавались ему за организацию закупок комплексных пищевых добавок и их использование в производственной деятельности мясокомбината.



Суд, исходя из добровольной уплаты бывшим руководителем преступного дохода и выполнения других обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, назначил ему на основании ч.2 и ч.3 ст.430 УК наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 5000 базовых величин (225 тыс. рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.



Приговор в законную силу не вступил, может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке.-0-