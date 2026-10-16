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Экономика, сплоченность и готовность. Эксперты о факторах, которые защищают Беларусь от внешних угроз

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
16 октября 2026, 23:46

Экономика, сплоченность и готовность. Эксперты о факторах, которые защищают Беларусь от внешних угроз

Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачем европейские элиты нагнетают военную истерию в своих странах и как на это отвечает Беларусь, в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" обсудили эксперты.
Эксперты обратили внимание на то, что в Европе риторика о "неминуемой войне" используется для решения внутренних экономических проблем. "Сегодня средний процент ВВП, который идет на вооружение в странах Европы, составляет около 5%. Польша тратит на это $53 млрд, тогда как военный бюджет Беларуси по итогам 2025 года - $1,1 млрд. Если бы мы готовились кого-то атаковать, затраты были бы совершенно иными. Европа же строит 200 новых заводов по производству боеприпасов, а Германия к 2029 году планирует тратить на вооружение 150 млрд евро ежегодно", - обратил внимание министр культуры Марат Марков. 

Он также указал на то, что Европа внедряет проект "военного шенгена", который позволяет армиям стран НАТО перемещаться через границы за менее чем трое суток, а в кризисных ситуациях - вообще без разрешений. Более того, европейцы модернизируют мосты и аэродромы, а также строят капитальные лагеря для военнопленных. "Основная цель этих высказываний и проектов - запугать собственное население, чтобы в условиях падения экономики, уровня жизни и снижения затрат на социальные нужды максимально тратить деньги на вооружение и тем самым получать доходы", - отметил Марат Марков.

Политолог Петр Петровский напомнил, что согласно документам НАТО, Минск и Беларусь являются целями альянса уже более 15 лет. "Еще до 2014 года эксперты НАТО проводили симуляционные игры, где рассматривали превентивный ядерный удар по Минску. Для них удар по мирной стране - это лишь разменная монета в геополитической борьбе", - подчеркнул он.
 
Эксперт убежден, что текущая военная истерия на площадках вроде Варшавской конференции по безопасности продиктована необходимостью "задурить голову" европейскому обществу. "Россия никак не нападает, но нужно заставить европейцев платить. Поэтому и появляется риторика не о предотвращении войны, а о "победе над Россией", - резюмировал Петр Петровский, добавив, что в самих странах ЕС, таких как Германия, Бельгия и Австрия, растут антивоенные настроения, а молодежь не хочет идти под призыв.

Ответом на внешние вызовы становится курс главы государства на всестороннюю подготовку к обороне и формирование народного ополчения. Эксперты подчеркивают: речь идет не о раздаче оружия, а о глубокой ментальной мобилизации общества. "Когда президент говорит о необходимости массового ополчения, это в первую очередь сигнал, что люди должны понимать: государство нужно защищать. И когда общество в целом это осознает, вероятность того, что боевые столкновения начнутся извне, снижается", - объяснил Марат Марков.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская акцентировала внимание на эффективности народного ополчения для защиты территорий от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). "Люди, которые проживают на территории, четко знают, кто здесь живет, какие есть точки, куда могут прийти ДРГ, как правильно остановить движение диверсантов. Например, ДРГ может зайти и бросить в колодцы отравляющий препарат, из-за чего пострадает целая область. Поэтому этот вопрос важен", - отметила она.

Подводя итог, эксперты выделили аспекты, которые делают страну неуязвимой для внешнего воздействия. Первым является боевая готовность, в том числе понимание гражданами того, как защищать свою семью и Родину с оружием в руках. В этом контексте важна сплоченность общества, умение противостоять провокациям в социальных сетях, которые пытаются использовать недовольства по мелочам. Еще один аспект - устойчивая экономика. "Если работает экономика, если люди накормлены, дети ходят в школу, нас раскачать сложно. Недаром в рабочем графике президента сегодня сельское хозяйство стоит в одной связке с народным ополчением", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Как резюмировали эксперты, когда эти аспекты внутри страны работают стабильно, это отлично понимают и враги извне. А значит, любые попытки спровоцировать Беларусь на конфликт будут разбиваться о готовность белорусского общества защищать свой суверенитет.-0-

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