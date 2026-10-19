Общество
19 октября 2026, 20:03
Экономический спад, религиозная и этническая вражда. Как поток мигрантов влияет на Европу, рассказал эксперт
Фото Unsplash
Новости темы "Проект "В теме" "
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество мигрантов в Европе постоянно увеличивается, что в свою очередь ослабляет ее. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
"В силу своего абсолютного непонимания мирового развития и приверженности к пустым необоснованным догмам Европа запустила к себе миллионы мигрантов. Но это не мигранты, которые шли в Европу сто лет назад. Это мигранты, отличающиеся от европейцев по образованию, менталитету, культурному уровню и по религии. Это добавило неустойчивости в государства Европы. Теперь там в дополнение к экономике, к ослаблению власти, приходит религиозная и этническая вражда", - констатировал Яков Кедми.
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