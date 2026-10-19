Экономический спад, религиозная и этническая вражда. Как поток мигрантов влияет на Европу, рассказал эксперт

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество мигрантов в Европе постоянно увеличивается, что в свою очередь ослабляет ее. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми."В силу своего абсолютного непонимания мирового развития и приверженности к пустым необоснованным догмам Европа запустила к себе миллионы мигрантов. Но это не мигранты, которые шли в Европу сто лет назад. Это мигранты, отличающиеся от европейцев по образованию, менталитету, культурному уровню и по религии. Это добавило неустойчивости в государства Европы. Теперь там в дополнение к экономике, к ослаблению власти, приходит религиозная и этническая вражда", - констатировал Яков Кедми.Эксперт обратил внимание на то, что с каждым месяцем будет уменьшаться способность Европы поддерживать Украину вооружением и финансами. "Западная Европа со всей своей мощью, со всем своим бахвальством, нахальством и наглостью не в состоянии защитить небо Украины. А в случае войны с Россией удар по Европе будет в десятки раз больше и сильнее, чем против Украины. Так как же Европа будет противостоять этому удару, если она даже Украину с ограниченными вооружениями и неполным использованием Россией огневой мощи не может защитить?" - отметил Яков Кедми.-0-