Экономические и социальные проекты. 14-й Форум городов-побратимов Беларуси и России пройдет в Бобруйске

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной, 14-й Форум городов-побратимов Беларуси и России состоится 9 октября в Бобруйске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на организаторов.





Как планируется, на мероприятии будут рассмотрены возможности дальнейшего развития побратимских связей в создании устойчивых форматов экономической кооперации, реализации социальных проектов. В центре внимания также будут темы культуры и туризма как важнейшие коммуникативные инструменты в побратимском движении. Кроме того, состоится молодежная встреча представителей городов-побратимов двух стран на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска.





Программой форума предусмотрено посещение участниками учреждений и предприятий Бобруйска, пленарное заседание и заседания тематических секций, а также подписание новых соглашений между белорусскими и российскими городами.





Организатор форума - Белорусское объединение "Породненные города" во взаимодействии с Бобруйским горисполкомом и Международной ассоциацией "Породненные города" (Россия).





Перспективы развития белорусско-российских побратимских связей и новые инициативы, выдвинутые во время заседания, будут аккумулированы в итоговом документе форума. Помимо этого, участники встречи определят российский город, которому будет передана эстафета проведения следующего Форума городов-побратимов Беларуси и России.-0-