Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну

По ее словам, Минская область - одна из тех областей, которая всегда на виду. "В какой бы регион нашей страны ни летел Президент, путь всегда лежит через центральный регион. Он и сам житель Минской области. Именно поэтому все ваши поля всегда в его поле зрения. И зачастую становятся примером для других. Президент назвал Минскую область стратегическим регионом. Это особое отношение, но и ваша колоссальная ответственность", - отметила Наталья Эйсмонт и пожелала Дзержинскому району и Минской области в целом движения вперед.-0-
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