Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну

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19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. За три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну. Об этом сказала пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт на торжественном мероприятии по случаю чествования передовиков жатвы Минской области в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.Как подчеркнула Наталья Эйсмонт, первые "Дажынкi" в Беларуси состоялись в 1996 году. И за эти десятилетия колоссальные инвестиции в благоустройство получили многие города и поселки, в которых проходил фестиваль. "Вот и наш почти 900-летний Дзержинск сегодня встречает гостей таким обустроенным и таким обновленным. Пусть и на один день он стал столицей Минской области. А еще за эти три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну, зарабатывают для нее валюту и ставят олимпийские рекорды по намолотам. И вы знаете, что непростой и нелегкий труд всегда поддерживает и очень ценит Президент", - сказала Наталья Эйсмонт.По ее словам, Минская область - одна из тех областей, которая всегда на виду. "В какой бы регион нашей страны ни летел Президент, путь всегда лежит через центральный регион. Он и сам житель Минской области. Именно поэтому все ваши поля всегда в его поле зрения. И зачастую становятся примером для других. Президент назвал Минскую область стратегическим регионом. Это особое отношение, но и ваша колоссальная ответственность", - отметила Наталья Эйсмонт и пожелала Дзержинскому району и Минской области в целом движения вперед.-0-Фото Ярослава Зарецкого, Максима Гучека