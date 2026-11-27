27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении рейсового автобуса Минск - Вильнюс задержана иностранка с поддельным документом. Инцидент произошел 25 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



В ведомстве рассказали, что женщина предъявила пограничникам паспорт гражданина Испании, который вызвал подозрения. После специальной проверки было установлено, что документ частично поддельный - страница с установочными данными заменена.



В ходе разбирательства выяснилось, что женщина приобрела фальшивый паспорт в Турции.



Она помещена в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин, женщине грозит и уголовная ответственность - за использование поддельного документа.-0-