27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении рейсового автобуса Минск - Вильнюс задержана иностранка с поддельным документом. Инцидент произошел 25 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
В ведомстве рассказали, что женщина предъявила пограничникам паспорт гражданина Испании, который вызвал подозрения. После специальной проверки было установлено, что документ частично поддельный - страница с установочными данными заменена.
В ходе разбирательства выяснилось, что женщина приобрела фальшивый паспорт в Турции.
Она помещена в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин, женщине грозит и уголовная ответственность - за использование поддельного документа.-0-
Общество
27 ноября 2026, 12:14
Ехала с фальшивым паспортом. В пункте пропуска "Каменный Лог" задержали иностранку
Фото Пограничного комитета Беларуси
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