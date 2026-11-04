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Эффективные практики взаимодействия с работающей молодежью рассмотрели на форуме в Палате представителей

Опубликовано:

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Общество
04 ноября 2026, 19:09

Эффективные практики взаимодействия с работающей молодежью рассмотрели на форуме в Палате представителей

Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые представители трудовых коллективов различных предприятий и организаций Беларуси, а также члены Молодежного совета при Палате представителей собрались сегодня в Овальном зале Дома правительства на пленарное заседание Республиканского форума работающей молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

С инициативой проведения первого Республиканского форума работающей молодежи в январе 2026 года выступил Молодежный совет при Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь І созыва. Отправной точкой для этой инициативы стало посещение ОАО "Интеграл" - одного из крупнейших научно-производственных предприятий страны. Тогда была обозначена необходимость создания единой площадки, где можно было бы обсудить актуальные вопросов работы с молодежью в трудовых коллективах, обменяться опытом работы и продвигать молодежные инициативы. 

В течение сегодняшнего дня участники форума из всех регионов страны посетили ведущие предприятия Беларуси, в числе которых Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский автомобильный завод, Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова, Парк высоких технологий, "Планар", кондитерская фабрика "Коммунарка". 
Участники в формате диалоговых площадок ознакомились с тем, какие проблемы на местах волнуют представителей молодого поколения, обсудили, какие задачи необходимо решать, чтобы труд молодежи стал еще более весомым вкладом в экономическую безопасность государства. После этого собрались в Овальном зале Дома правительства на пленарном заседании.
По словам председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, форум стал фактически продолжением большого разговора, который начал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе масштабной общественно-политической акции, посвященной Дню народного единства, 17 сентября этого года. Обращаясь к молодежи, глава государства отметил, что Беларусь - страна возможностей и все это надо сохранить. 
"Символично время и место проведения сегодняшнего мероприятия: 7 ноября будем отмечать День октябрьской революции, - сказал спикер. - Мы уверенно идем по пути справедливого социального государства, которое выбрали в 1917 году наши предки. И это событие стало прекрасным историческим уроком того, что политика государства должна быть мудрой, взвешенной, учитывать интересы всех слоев населения, и в первую очередь человека труда".

Также отмечено, что встреча организована в канун 30-летия Национального собрания Республики Беларусь, двухпалатного парламента страны. За 30 лет с активным участием представителей законодательной власти в стране выработаны приоритеты молодежной политики, которые соответствуют сегодняшним социально-экономическим и политическим устоям. 
Вместе с тем сегодня особое внимание - молодежи работающей. А это более 720 тыс. человек. "Именно вы являетесь самой ответственной частью молодого сообщества, работая в реальном секторе экономики. Вы не только перспективный кадровый потенциал нашей страны. Ваш успешный труд, профессиональные достижения - гарантия благополучного развития нашего общества, суверенитета, независимости Беларуси в обозримом будущем", - сказал Игорь Сергеенко.

На пленарном заседании отмечалось, что государство уделяет приоритетное внимание подготовке конкурентоспособных специалистов. Принимаются все меры, чтобы каждый молодой человек имел возможность получить достойную профессию как основу своей экономической защищенности, финансовой стабильности. Молодежи гарантируется предоставление первого рабочего места, предусмотрены различные гарантии в области содействия занятости. Совершенствуются механизмы стимулирования молодых людей к активному участию в развитии науки, образования, здравоохранения, культуры.
Указывалось, что всего в Беларуси принято более 50 нормативных правовых актов в сфере молодежной политики и процесс совершенствования законодательства не стоит на месте. Многие законопроекты, которые проходят дошлифовку в Палате представителей, будут направлены на поддержку молодежи, развитие трудовой и общественно-политической активности. 

Министр образования Андрей Иванец добавил, что в Беларуси государственная молодежная политика является одним из важнейших приоритетов деятельности государства. Подтверждением тому являются и основные положения Основного закона - Конституции Республики Беларусь, где нашли свое отражение те положения, которые касаются непосредственно создания условий реализации творческого, научного и интеллектуального потенциала молодежи в нашей стране. Они отражены и в Программе социально-экономического развития страны, которая утверждена решением ВНС.
Министр отметил, что общественные объединения - БРСМ, ФПБ и другие, а также политические партии - занимаются реализацией инициатив представителей молодежи. Важнейший элемент - предоставление грантов Президента Беларуси в сфере молодежной политики. Андрей Иванец также назвал конкурс республиканских молодежных инициатив - важнейший элемент финансовой поддержки в реализации предложений, и республиканский конкурс "100 идей для Беларуси", подчеркнув, что государство готово слушать и слышать молодежь.-0-

Фото Ярослава Зарецкого, Виталия Пивоварчика
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