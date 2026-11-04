"Эффективная среда". В Минске 21 ноября пройдет международный архитектурный форум 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21 ноября состоится III международный архитектурный форум "Эффективная среда", сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.



Главная тема в этом году - "Озарение: от стратегического видения к пространственным решениям и архитектурной интуиции".



"В основе лежит метод проектирования "Эффективная среда", который рассматривает каждый объект как живой организм. Через единый пространственный сценарий он связывает воедино архитектуру, ландшафт, освещение и искусство, формируя новую городскую культуру и создавая комфортную, экологичную, безопасную и доступную для каждого среду", - отметили организаторы.



На одной площадке форум объединит более 25 международных экспертов в области архитектуры, градостроительства и девелопмента. Программа сфокусирована на глубокой аналитике, презентации уникальных практик и разборе масштабных кейсов.



Стратегические вопросы отрасли участники обсудят на двух центральных панельных сессиях: "Как измерить комфорт? Драйверы эффективной городской среды" и "Пространство роста: как развитие городской среды формирует экономический суверенитет и человеческий капитал страны".



Кульминацией станет торжественная церемония награждения победителей Международного архитектурного конкурса. Участники разрабатывали концепции эффективной среды общественного пространства и жилого квартала в Гомеле. Проект вызвал большой интерес: организаторы получили 107 заявок из 53 населенных пунктов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.



Выставочное пространство объединит пять ключевых тематических площадок. Площадка "Международный архитектурный конкурс" представит экспозицию работ участников архитектурного конкурса. "Световой код города" - это концептуальные проекты образовательного хакатона. Четыре междисциплинарные команды студентов из ведущих вузов страны (БНТУ, БГТУ и БГАИ) всего за несколько дней разработали концепции новой ночной идентичности Троицкого предместья. Используя инструменты светового урбанизма, молодые таланты объединили историческое наследие места с технологиями будущего и создали сценарии вечерней экосистемы города.



"Лидеры среды" - выставка знаковых проектов от ведущих экспертов отрасли. "Синтез искусств" - арт-экспозиция на стыке творчества и урбанистики. Площадка продемонстрирует, как новые визуальные формы и произведения искусства влияют на восприятие, внутреннее состояние человека и формирование культурного кода, обладая потенциалом для последующей интеграции в городскую среду.



Площадка "Материалы и технологии" презентует инновационные решения для создания качественной и эффективной городской среды.



В экспозиционную программу также включена специальная выставка "Мастер-план культурно-туристской зоны Несвижа" - совместный проект студентов БНТУ и БелГУТа при поддержке кураторов из проектной компании.



Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте forum-ee.com. Там же доступна подробная программа мероприятия.



Организаторами форума выступают ОО "Белорусский союз архитекторов", проектная компания VIASET, соорганизатором - девелопер BNK Estate. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства архитектуры и строительства Беларуси, РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", Международной академии архитектуры (отделение в Москве), Международной ассоциации союзов архитекторов и Союза архитекторов России.



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