Котенок Мира. История усатого рыжика из Алешек, который обрел в Беларуси новый дом

То, что чудеса случаются, как и любовь с первого взгляда, подтверждает история, которая произошла с котенком, приехавшим из Алешек в Беларусь. К сожалению, его хозяева не смогли взять малыша с собой, попросив передать котенка в добрые руки. И они нашлись в редакции газеты "Гомельская правда". Для малыша подобрали и соответствующее имя - Мира.





"Это Мира, ей примерно 5-6 месяцев, так сказал ветврач. Когда я работала в аэропорту Гомеля, в суматохе увидела стоящую переноску и представителей Красного Креста рядом. Они мне рассказали, что котенка оставили. Я почувствовала, что это знак: она должна быть в доме, в тепле. Рыжий рыжего не оставит", - сказала сотрудница редакции Владислава Супруновская.-0-