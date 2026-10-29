Единый подход в сфере защиты населения и территорий от ЧС планируют выработать в ОДКБ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый подход в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций планируют выработать в ОДКБ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.





Депутаты Палаты представителей приняли участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности в формате видеоконференцсвязи.





На заседании комиссии рассмотрен проект модельного (типового) соглашения о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Соглашение предназначено для выработки единого подхода к взаимодействию и взаимной помощи по вопросам мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС и их последствий.

Кроме того, обсуждены результаты работы над проектами рекомендаций по формированию общих подходов по совершенствованию системы управления искусственным интеллектом в области информационной безопасности, по построению национальной системы обеспечения кибербезопасности. Кроме того, обсуждены результаты работы над проектами рекомендаций по формированию общих подходов по совершенствованию системы управления искусственным интеллектом в области информационной безопасности, по построению национальной системы обеспечения кибербезопасности.





В заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству в формате видеоконференцсвязи приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник и член Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Эдуард Северин.





В ходе работы комиссии рассмотрен вопрос об избрании ее председателем председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Курултая Республики Казахстан Кожаева Марата Шадетхановича.





Также рассмотрены вопросы о реализации приоритетов РФ на период председательства в ОДКБ в 2026 году, о проекте изменений в рекомендации по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета государств - членах ОДКБ в части, касающейся противодействию деструктивному информационному воздействию на внутренние дела и электоральный суверенитет.





Обсужден ход работы над проектом рекомендаций по гармонизации национального законодательства в области международной безопасности, а также над проектом изменений в рекомендательный глоссарий терминов и определений в сфере обеспечения национальной и международной безопасности. На заседании комиссии одобрен проект обращения Парламентской ассамблеи ОДКБ об укреплении парламентских связей с государствами и профильными структурами СНГ и ШОС.

28 октября в Санкт-Петербурге прошло заседание Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ с участием заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Руслана Косыгина. Депутат довел до партнеров позицию Минска по ситуации на западных рубежах: обстановка требует концентрации и скоординированных действий. 28 октября в Санкт-Петербурге прошло заседание Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ с участием заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Руслана Косыгина. Депутат довел до партнеров позицию Минска по ситуации на западных рубежах: обстановка требует концентрации и скоординированных действий.





Под руководством председателя Совета, заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного участники обсудили формирование общих подходов к кибербезопасности, правовое регулирование искусственного интеллекта и анализ процесса имплементации модельного законодательства. Ключевой темой встречи стала цифровая и информационная защита. Эксперты рассмотрели проекты рекомендаций по построению национальных систем кибербезопасности и выработке единых подходов стран ОДКБ к управлению искусственным интеллектом в сфере информационной безопасности.-0-



Фото пресс-службы Палаты представителей