Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября

Органы власти вместе с МЧС, МВД, Минздравом и Белорусским Красным Крестом организуют обучающие площадки в местах массового пребывания людей. Главная цель - обучить граждан четкому алгоритму действий: как не растеряться при пожаре, оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию и правильно оказать первую помощь.
Особое внимание будет уделено руководителям организаций и предприятий, так как на них возложена ключевая роль по обеспечению безопасности на объектах, координации процессов и обучению персонала.
Кроме того, по всей стране запланированы учебные эвакуации. Спасатели просят граждан отнестись с пониманием к важности проведения данных мероприятий.-0-