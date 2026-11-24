24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок проведения университетских олимпиад определен соответствующим постановлением Министерства образования. О главных нововведениях, сроках и зачислении абитуриентов без вступительных испытаний журналистам рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович, передает корреспондент БЕЛТА.



Попробовать свои силы и поступить без экзаменов на востребованные специальности можно в 21 региональный вуз страны. Регистрация участников уже стартовала, вся подробная информация и графики размещены на сайтах университетов. Помимо учащихся 11-х классов, принять участие в олимпиадах могут и выпускники последних курсов колледжей.



Главной особенностью этого года станет единый подход к разработке и проверке заданий, аналогичный проведению централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ). "Во-первых, все олимпиадные задания для заключительного этапа разрабатываются в Академии национального образования. Проверять работы будет Республиканский институт контроля знаний. Во-вторых, с этого года и предварительный, и заключительный этапы олимпиады будут проходить в очном формате, то есть на базе университетов. В остальном для абитуриентов особых изменений не произошло - все требования направлены на создание равных, справедливых и прозрачных условий", - подчеркнул Александр Баханович.



Университетские олимпиады пройдут в два этапа. Предварительный этап состоится в декабре и январе. Заключительный пройдет одновременно по всей стране в последнее воскресенье февраля.



Для получения диплома I степени участнику интеллектуального состязания необходимо набрать не менее 95% от максимально возможного количества баллов, диплома II степени - не менее 90%, диплома III степени - не менее 85%. Исключение сделано для специальностей в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, рыбного хозяйства и охраны труда, где пороговые значения ниже.



Итоги олимпиад подведут с 1 по 10 марта. До 1 апреля по согласованию с Минобразования вузы опубликуют списки победителей, рекомендованных к зачислению. "Квота составляет до 5% от контрольных цифр приема на конкретную специальность, а для сельскохозяйственного профиля и тех, что я перечислил выше, - до 15%", - проинформировал первый замминистра.



По его словам, траектория поступления через университетские олимпиады пользуется спросом. В прошлом году заявки на участие подали около 7 тыс. человек, в финал вышли более 1,4 тыс. ребят, а 367 победителей стали студентами региональных вузов. "Это мотивированные выпускники с высокой успеваемостью. Средний балл их аттестата варьируется от 9 до 10, а по профильному предмету в выпускном классе они имеют в аттестате 9 и 10. Это одаренные ребята, которые осознанно хотят учиться в своем регионе, чтобы в дальнейшем жить и работать на его благо", - констатировал Александр Баханович.



Говоря о сложности испытаний, первый замминистра отметил, что задания соответствуют школьной программе и по уровню сложности сопоставимы с тестами ЦЭ и ЦТ. "Я убежден, что знаний школьной программы на хорошем уровне достаточно, чтобы участвовать и побеждать в этих олимпиадах", - добавил он.-0-