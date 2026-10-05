5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Контртеррористического форума, который пройдет в Беларуси 7-8 октября, обсудят выработку единых подходов в противодействии киберугрозам, сообщает БЕЛТА.
В программе форума - XII Международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и IV Конференция Содружества Независимых Государств по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026".
На дискуссионных площадках конференций особое внимание участники планируют уделить выработке единых подходов к защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансированию террористической деятельности и киберугрозам, в том числе использованию преступными группировками современных технологий и средств искусственного интеллекта.
Во время учения "Евразия-Антитеррор - 2026" впервые будет организована работа совместного оперативного штаба. Сводное оперативно-боевое подразделение спецназначения из представителей шести государств двух объединений продемонстрирует пресечение акта терроризма на объекте с массовым пребыванием людей, а также противодействие незаконному вооруженному формированию в населенном пункте, водной акватории и лесистой местности.
На форум приглашены делегации 127 компетентных органов государств - членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, государств СНГ, международных организаций. Данное событие имеет важное политико-дипломатическое и практическое значение для дальнейшей консолидации усилий по противодействию терроризму и экстремизму. Форум является практическим воплощением инициативы Беларуси по объединению международных структур в отработке механизмов реагирования на современные угрозы.-0-
Общество
05 октября 2026, 12:02
Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме
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