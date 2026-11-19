19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать единую цифровую платформу научно-технической информации с учетом современных требований к информационной безопасности. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Дмитрий Сахарук во время XXV Международной научно-технической конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2026), передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время конференции будет анонсирован новый проект, который мы сейчас совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям разрабатываем. Будет пересмотрен весь подход ко всей государственной системе научно-технической информации. Уверен, новый подход упростит, облегчит работу данной системы и существенно повысит ее эффективность", - сказал Дмитрий Сахарук.





По его словам, будет пересмотрен подход к транспортной инфраструктуре государственной системы научно-технической информации. "Безусловно, с учетом сегодняшнего уровня требований к информационной безопасности нам необходимо эту систему пересмотреть. Также разрабатывается подход к созданию единой цифровой платформы научно-технической информации, которая обеспечит доступ любого ученого к вычислительным ресурсным возможностям нашей страны. Таким образом мы повысим качество проведения исследований и их безопасность. Система не будет ограничивать ученых в рамках какого-то института, будет обеспечен выход во внешний контур. Сроки реализации - ориентировочно 2027-2028 год. Сейчас идет речь о разработке комплексного проекта и его цифрового паспорта", - отметил гендиректор института.





Юбилейная конференция РИНТИ, отмечающая четверть века со дня основания, стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития информационной инфраструктуры науки, совершенствования государственной системы научно-технической информации, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в научную, образовательную и производственную деятельность. В этом году к участию в конференции заявились представители шести стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Китая. "Формы представления, хранения, анализа информации в эпоху развития искусственного интеллекта, больших данных претерпевают изменения. Мы должны найти новые способы донести нашему научному сообществу тот объем знаний, который у нас есть, предложить новые способы работы с этой информацией, рассмотреть вопросы безопасности ее хранения. Сфера научно-технологической безопасности сегодня выходит на одну из ведущих ролей", - подчеркнул Дмитрий Сахарук.-0-