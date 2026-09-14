"Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная"





Формат встречи отличался от привычных лекций: спикеры общались с учащимися колледжа на равных, используя простой язык и интерактивные элементы. Акция началась с символического жеста - участникам раздали яблоки. У кого-то оно было целым, у кого-то - половинка. Этот прием помог завязать диалог о том, что такое единство. Ответы студентов варьировались от "команды" и "содружества" до более глубоких понятий.





Спикерами выступили председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин Евгения Калечиц и заместитель председателя молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси Евгения Спруть.





"Главная цель нашего проекта - донести до молодежи простыми словами всю суть и ценность Дня народного единства. Для нас главное, чтобы в каждом подрастающем поколении горела искра патриотизма и истинной любви к Родине. День народного единства - молодой праздник, но у него огромные исторические корни. Наша задача - разложить все по полочкам, заинтересовать ребят дальнейшим изучением истории", - сказала Евгения Спруть.





Она подчеркнула, что современная молодежь, несмотря на внешнюю застенчивость, стремится к общению и объединению, что видно по популярности командных форматов вроде квизов и квестов. "Молодежь должна обучать молодежь. Возможно, это звучит пафосно, но именно так мы можем создать теплую атмосферу и донести важные смыслы", - добавила спикер.





Евгения Калечиц отметила, что формат общения "без пиджаков, в худи" помогает найти общий язык со студентами. "Нас удивляет реакция ребят. Они отзывчивые, контактные, знают историю, подпевают белорусские песни", - поделилась Евгения Калечиц.





Учащийся колледжа Игнат Муравьев признался, что встреча его глубоко тронула, а формат живого диалога помог по-настоящему прочувствовать каждую историю. "Было интересно, познавательно и весело. Мы смеялись, отвечали на вопросы викторины, спорили. История людей, которые прошли через концлагеря, поразила меня до глубины души. Как они выживали в таких условиях, как находили силы поддерживать друг друга, как сохраняли надежду. Это учит тому, как важно быть вместе, не бросать близких в беде", - сказал Игнат, которому после встречи захотелось глубже изучить историю своей страны. "Важно знать историю не из интернета, где часто пишут что угодно, а из учебников, из достоверных источников. Понимать, какой ценой достался мир, чтобы не повторить ошибок прошлого. Именно единство начинается с каждого из нас - с уважения к истории, с любви к родным, с готовности прийти на помощь", - добавил он.





Участницы мероприятия Алина Егорова и Анна Урядникова ожидали скучную лекцию, но получили живой диалог. "Интерактивы и викторина позволили нам раскрыться, общаться друг с другом на равных. Мы заряжаемся позитивом и узнаем много нового", - рассказала Анна.





Для Алины понятие единства тесно связано с семьей и будущим страны. "Для меня единство - это прежде всего семья и наш дружный народ. Белорусы - единый народ, у нас замечательная страна, с которой мы связываем свое будущее, где хотим жить, учиться, работать и создавать семьи", - заключила девушка.-0-

14 сентября, Кричев /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная" прошла сегодня в Кричевском государственном аграрно-строительном колледже, передает корреспондент БЕЛТА.