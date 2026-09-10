"Единство начинается с каждого из нас". Акция "Беларусь адзіная" собрала учащихся Слонимского колледжа 

Встреча прошла в формате диалога, с интересными вопросами и рассуждениями, историческими фактами и размышлениями. Как отметил студент Академии управления при Президенте Беларуси Артемий Мазура, выступивший модератором встречи, они хотели донести до ребят саму концепцию единства. "У нас есть историческая ответственность, мы должны переносить опыт этот на сегодняшний день. Если мы вместе будем каждый трудиться на своем месте, это в будущем позволит Беларуси становиться еще более сильной, сплоченной, что будет, естественно, влиять на наше общее благополучие, - сказал он. - Мы использовали образные выражения, сюжеты, символы и через это передавали тот ужас, который пережили наши предки во времена, когда они были разъединены. Мы использовали эмоциональную сторону, сопрягая ее с фактами".

Вероника Калюта после диалога отметила, что встреча была полезной. "Мне очень понравился формат такого мероприятия. Здесь можно высказать свое мнение, пообщаться. И лично для себя я стала лучше понимать ценности семьи, народа и его историю. Единство очень важный момент для народа, благодаря которому он в том числе может самовыражаться", - сказала она.

Сегодня спикеры встретятся также с учащимися Жировичского аграрно-технического колледжа. Завершится акция "Беларусь адзіная" масштабным мероприятием в Минске 17 сентября.-0-

Фото Леонида Щеглова

10 сентября, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная" в новом формате ("молодежь - молодежи") прошла в Слонимском государственном колледже, передает корреспондент БЕЛТА.На встрече собралось несколько десятков учащихся колледжа. Как отметили ребята, которые в будущем будут сварщиками, тема диалога им известна. "Единство - тема очень важная. Наш белорусский народ не должен быть разобщенным, мы должны быть дружны, помогать друг другу, никогда между нами не должно быть вражды", - поделился перед встречей учащийся колледжа Илья Почебут. Его однокурсник Алексей Минько дополнил: "Каждый народ должен быть единым. Ведь даже на бытовом уровне: если все вместе - и работа спорится, все делается быстрее и качественнее. Когда мы все вместе, то и мир, и дружба есть. Это ведь важно. Очень интересно, что с нами сегодня будут общаться люди примерно нашего возраста. Мы с ними на одной волне, думаю, что от этого диалог будет еще понятнее, проще и интереснее"."Мы приводили пример того, что во время, когда наша страна была разделена на две части, был запрет на использование своего, родного, а это самое страшное, что может быть. Этноцид, на мой взгляд, стоит наравне с геноцидом. Когда ты не можешь выйти на улицу и просто на родном языке, языке своей матери сказать простое "дзякуй". Мы обращаем внимание ребят на то, что было такое ужаснейшее явление, через эмоциональность показываем ребятам, что это неприемлемо, - рассказал Артемий Мазура. - Естественно, приводим классические примеры в виде Березы-Картузской, героизма наших писателей и просто героев того периода. Мы старались показать хронологию, причинно-следственную связь того, что произошло, и провести параллели. Мы хотим показать, что наше единство - это не только про те события, но и про сегодняшнюю стратегию нашего государства".Как отметила преподаватель БГЭУ Ирина Малюк, для нее быть в роли модератора - опыт особенный. "Это в первую очередь про то, чтобы помочь ребятам прочувствовать единство нашей страны. Мы говорили о том, что Беларусь - это наш дом, это наша страна, наша земля та, за которую боролись наши предки. И в том числе это ответственность и за будущее. Мы все абсолютно разные, но мы едины и это наша земля. Надеюсь, что каждый из молодых ребят унесет простую мысль, которую мы хотели донести, что единство страны начинается с народа, а значит - с каждого из нас", - сказала она.Как отметил участник встречи, учащийся Слонимского колледжа Максим Сас, встреча оставила положительные эмоции. "Мне очень понравилось, спикеры говорили без штампов. Это вызвало доверие. Было очень много интересных вопросов. Понравился прием с яблоком, на примере которого нам объяснили и показали целостность, единство народа", - сказал он.