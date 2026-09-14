Единство должно присутствовать во всех сферах - профсоюзный актив о смыслах 17 сентября 

Таким образом, в профсоюзной среде День народного единства рассматривают одновременно как историческую дату и как практическую повестку. Она включает сохранение памяти о прошлом, работу с молодежью, развитие солидарности в трудовых коллективах, защиту прав работников и готовность помогать людям в решении конкретных проблем.-0-





Фото Сергея Шелега

14 сентября, Минск/ Корр. БЕЛТА/. День народного единства для профсоюзного актива - это не только историческая дата, но и повод говорить о солидарности, взаимопомощи, сохранении исторической памяти и ответственности каждого за будущее страны. Об этом участники встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой рассказали корреспонденту БЕЛТА.Председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Николай Скаскевич считает, что понятие единства не стоит ограничивать исключительно историческим контекстом. По его мнению, оно должно проявляться в повседневной жизни - в семье, на работе, в отношении к окружающим. "Мне кажется, здесь единство - как основополагающий термин нашего взаимодействия в обществе. Здесь неважно единство на работе, единство в семье", - сказал Николай Скаскевич.Он привел конкретные примеры: помочь человеку, у которого сломалась машина, убрать мусор, поддержать коллегу на работе. К проявлениям единства он также отнес профсоюзную солидарность. "Это категория, которая должна присутствовать во всех сферах жизнедеятельности белорусов. Тогда у нас все будет хорошо. И это реальное подтверждение консолидации общества", - отметил профсоюзный лидер.Отдельной темой разговора стала историческая память. Один из участников встречи отметил, что воспринимает День народного единства прежде всего как восстановление исторической справедливости. По его словам, искажение исторических событий делает особенно важной работу по сохранению достоверной информации о прошлом. Необходимость говорить об истории непосредственно с людьми отметил и Николай Скаскевич. Вопрос сохранения исторической памяти он связал с эффективностью информационной работы и противодействием искажению исторических фактов. В ответ на это Наталья Кочанова подчеркнула важность встреч с трудовыми коллективами и прямого разговора с гражданами. "Нам надо массово просто говорить о том, что было, что есть и что может быть", - сказала она.Для профсоюзов такой формат имеет и практическое значение. Участники встречи говорили о необходимости не ограничиваться информационными кампаниями, а непосредственно работать с трудовыми коллективами, видеть условия труда, выявлять проблемы и помогать людям в пределах своих полномочий. Эта тема прозвучала и в контексте обращений граждан. Представитель профсоюзной правовой инспекции поднял вопрос о том, насколько традиционные формы взаимодействия - личные приемы, письменные и устные обращения - соответствуют современным запросам, особенно молодежи. В качестве альтернативы он привел социальные сети и короткие видео, где молодые люди сегодня могут публично рассказывать о своих проблемах. В ходе обсуждения было отмечено, что цифровые каналы не отменяют непосредственного общения. Встречи с людьми, по мнению участников, позволяют увидеть конкретную ситуацию и понять, какие вопросы действительно требуют решения. Отдельное внимание уделяется условиям труда, охране труда, соблюдению прав работников и социальным гарантиям.Председатель Молодежного совета ФПБ Кирилл Шустик обратил внимание на практический эффект таких встреч для молодежного профсоюзного актива. По его словам, полученные в ходе диалога идеи можно возвращать в трудовые коллективы и использовать в дальнейшей работе. Он также предложил продолжать взаимодействие молодежных советов и проводить совместные мероприятия.Представители молодежных профсоюзных советов связывают День народного единства прежде всего с возможностью объединяться вокруг общих целей. Александра Колеснева отметила, что для молодого поколения единство - это способность "видеть одну цель" и действовать командой. При этом она подчеркнула связь исторической памяти с формированием представлений о будущем страны. Председатель молодежного совета Белорусского профсоюза работников цифрового развития и связи Анастасия Михнюкевич назвала среди условий сохранения единства простые и понятные вещи - дружбу, уважение к родным и предкам, образование.