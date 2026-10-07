Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:03 Интенсивный переговорный график в Танзании: что обсуждал Алейник на полях 153-й Ассамблеи МПС Политика
19:59 Впервые на пост председателя Межпарламентского союза выдвинута кандидатура от геополитической группы "Евразия"  Политика
19:58 В Наровле учащегося колледжа лишили права распоряжаться доходами: в прокуратуре объяснили причины  Регионы
19:45 Военный эксперт обрисовал возможный облик будущего мира и назвал худший сценарий для человечества  Общество
19:36 Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи Политика
19:27 Школьников в Северной Ирландии попросили одеваться теплее для сокращения расходов на отопление  В мире
19:21 Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда  Общество
19:10 Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света  Общество
19:00 Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса  Президент
18:57 Более 31 тыс. детей-мигрантов прибыли в Европу в прошлом году - ООН В мире
18:47 Более 400 минских подростков с начала года попали в поле зрения милиции из-за алкоголя  Регионы
18:40 Лукашенко наградил Николая Бурляева медалью Франциска Скорины  Президент
18:32 Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре  Экономика
18:27 Нацбанк с 20 октября выпускает в обращение золотую монету номиналом 100 рублей  Экономика
18:26 Отечественные сорта занимают более 75% посевов зерновых в стране - Минсельхозпрод Экономика
18:23 О трудовых гарантиях для работников, у которых есть дети, рассказали в Минтруда  Общество
18:12 "Безупречная работа и профессионализм". Гродненская милиция отмечает 82-летие  Регионы
18:11 Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности  Политика
18:04 Индия предложила план мирного соглашения по конфликту в Украине  В мире
17:58 Премьера анимационного детского сериала "Волчок" состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября Культура
17:54 В районе "Минск-Арены" 8 октября ожидается увеличение транспортных потоков Регионы
17:54 Пурпурное море и тракторы-амфибии. Как на Полесье убирают клюкву Регионы
17:50 Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе  Президент
17:46 Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске Общество
17:45 В ЕАЭС прорабатывается создание биржи интеллектуальной собственности  Экономика
17:45 От фильма для подростков до сериала про офицеров. Над какими картинами работает "Беларусьфильм" Культура
17:44 В первый раз отдал деньги, во второй - хотел продать квартиру. Житель Витебска дважды попался на уловки мошенников Регионы
17:39 Лавров: общее евразийское пространство будет выстраиваться не сразу, но уверенно В мире
17:38 Когда откроют музейный квартал в Минске, рассказала гендиректор НХМ Культура
17:37 Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса Регионы
Все новости
Все новости

Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 19:10

Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света 

Фото АР
Фото АР
Фото АР
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые протесты школьников во Франции показали всему миру лицемерную позицию Евросоюза. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко. Изначально нынешние протесты во Франции были вызваны нехваткой педагогов, переполненными классами, состоянием школьной инфраструктуры, нагрузкой на учащихся и сохраняющимся социальным неравенством в доступе к качественному образованию. "Французская система образования страдает от многолетнего недофинансирования на фоне бюджетной экономии, роста государственного долга и слабого экономического роста. Ввиду того, что данная проблема имеет республиканский характер, протесты вышли далеко за пределы отдельных учебных заведений, а к акциям стали присоединяться студенты, профсоюзы, родители и представители политических организаций", - подчеркнул Никита Беленченко.

Он напомнил, что во время протестов "желтых жилетов" и выступлений против пенсионной реформы французские правоохранительные органы уже подвергались критике со стороны правозащитных организаций и международных институтов, в том числе Совета Европы. "Здесь можно вспомнить ситуации, когда европейские государства резко осуждали действия силовиков в той или иной стране, используя формулировки о "непропорциональном" и "неприемлемом" насилии. Париж полностью разделял эти заявления", - отметил директор центра.

Никита Беленченко приходит к выводу, что сообщения о травмировании несовершеннолетних, применении спецсредств и необходимости расследования отдельных действий полиции показывают, что понятие пропорциональности применения силы часто трактуется по-разному в зависимости от политического контекста. "Именно поэтому главный вопрос заключается в том, готова ли европейская политика применять провозглашаемые ею демократические принципы универсально, независимо от того, идет ли речь о политическом противнике или собственном государстве", - подчеркнул эксперт.

Перспективы развития ситуации, по мнению аналитика, остаются неопределенными. С одной стороны, власти демонстрируют готовность к частичным уступкам, чтобы сбить градус, с другой - глубокие бюджетные ограничения, политическая поляризация и близость выборов создают риск превращения школьного протеста в более широкий, антиправительственный фронт. Также нельзя исключать дальнейшую политизацию протестов, так как к первоначальным требованиям в сфере образования могут добавиться вопросы социальной политики, государственного бюджета, деятельности полиции, социального неравенства и отношения к действующей власти.

"Для французской политической системы подобные конфликты не являются чем-то принципиально новым. Массовые выступления "желтых жилетов", протесты против пенсионной реформы, а теперь и нынешняя волна студенческих и школьных акций показывают, что во Франции накопился целый комплекс социальных проблем, способных быстро выводить значительные группы населения на улицу. При этом нынешняя ситуация особенно показательна с точки зрения последовательности европейских государств в применении собственных стандартов демократии, свободы собраний и прав человека", - отметил эксперт.

Акции протеста школьников Франции начались в конце сентября 2026 года в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем охватили всю страну. В разных городах 6 октября снова прошли демонстрации, они объединили старшеклассников, студентов вузов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Во французской столице во время демонстрации на площади Нации произошли столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и гранаты. Как передавал телеканал BFMTV, в этот день были задержаны 488 человек. Согласно официальным данным, за время протестов были ранены 215 школьников.-0-
Теги
Франция
Новости рубрики Общество
Скриншот видео БЕЛТА Военный эксперт обрисовал возможный облик будущего мира и назвал худший сценарий для человечества 
Фото из архива Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда 
Фото из архива О трудовых гарантиях для работников, у которых есть дети, рассказали в Минтруда 
Фото из архива Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске
Фото из архива Суд вынес приговор бывшему чиновнику за взятки в размере 40 тыс. рублей
Фото из архива От медицины до транспорта: какие заявки на евразийский патент чаще всего подают из Беларуси
  • Главная
  • Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света 
    • Главное
    Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ
    Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса 
    Министры иностранных дел согласовали проект заявления глав государств в связи с 35-летием СНГ
    "ИнтерСтиль-2026": здесь рождаются тренды красоты будущего
    Топ-новости
    Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
    Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе 
    Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности 
    Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи
    Экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы установлены в Беларуси
    Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине
    "Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 
    "Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов 
    Баранец о последствиях протестов во Франции: либо Макрон уйдет, либо ситуация продолжит ухудшаться
    Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
    5G появился в Гродно - сеть Life продолжает расширяться
    Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С
    Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам мелиорации земель
    РАТС ШОС: Беларусь проявила себя активным приверженцем курса на укрепление "шанхайской семьи"
    Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.