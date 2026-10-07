Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые протесты школьников во Франции показали всему миру лицемерную позицию Евросоюза. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.Изначально нынешние протесты во Франции были вызваны нехваткой педагогов, переполненными классами, состоянием школьной инфраструктуры, нагрузкой на учащихся и сохраняющимся социальным неравенством в доступе к качественному образованию. "Французская система образования страдает от многолетнего недофинансирования на фоне бюджетной экономии, роста государственного долга и слабого экономического роста. Ввиду того, что данная проблема имеет республиканский характер, протесты вышли далеко за пределы отдельных учебных заведений, а к акциям стали присоединяться студенты, профсоюзы, родители и представители политических организаций", - подчеркнул Никита Беленченко.Он напомнил, что во время протестов "желтых жилетов" и выступлений против пенсионной реформы французские правоохранительные органы уже подвергались критике со стороны правозащитных организаций и международных институтов, в том числе Совета Европы. "Здесь можно вспомнить ситуации, когда европейские государства резко осуждали действия силовиков в той или иной стране, используя формулировки о "непропорциональном" и "неприемлемом" насилии. Париж полностью разделял эти заявления", - отметил директор центра.Никита Беленченко приходит к выводу, что сообщения о травмировании несовершеннолетних, применении спецсредств и необходимости расследования отдельных действий полиции показывают, что понятие пропорциональности применения силы часто трактуется по-разному в зависимости от политического контекста. "Именно поэтому главный вопрос заключается в том, готова ли европейская политика применять провозглашаемые ею демократические принципы универсально, независимо от того, идет ли речь о политическом противнике или собственном государстве", - подчеркнул эксперт.Перспективы развития ситуации, по мнению аналитика, остаются неопределенными. С одной стороны, власти демонстрируют готовность к частичным уступкам, чтобы сбить градус, с другой - глубокие бюджетные ограничения, политическая поляризация и близость выборов создают риск превращения школьного протеста в более широкий, антиправительственный фронт. Также нельзя исключать дальнейшую политизацию протестов, так как к первоначальным требованиям в сфере образования могут добавиться вопросы социальной политики, государственного бюджета, деятельности полиции, социального неравенства и отношения к действующей власти."Для французской политической системы подобные конфликты не являются чем-то принципиально новым. Массовые выступления "желтых жилетов", протесты против пенсионной реформы, а теперь и нынешняя волна студенческих и школьных акций показывают, что во Франции накопился целый комплекс социальных проблем, способных быстро выводить значительные группы населения на улицу. При этом нынешняя ситуация особенно показательна с точки зрения последовательности европейских государств в применении собственных стандартов демократии, свободы собраний и прав человека", - отметил эксперт.Акции протеста школьников Франции начались в конце сентября 2026 года в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем охватили всю страну. В разных городах 6 октября снова прошли демонстрации, они объединили старшеклассников, студентов вузов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Во французской столице во время демонстрации на площади Нации произошли столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и гранаты. Как передавал телеканал BFMTV, в этот день были задержаны 488 человек. Согласно официальным данным, за время протестов были ранены 215 школьников.-0-