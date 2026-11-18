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Новости
23:43
В Бангладеш полиция применила слезоточивый газ против участников массовой акции протеста
В мире
23:19
В одном из гаражных кооперативов Гродно вспыхнул газ, есть пострадавший
Происшествия
22:55
В Перу объявили чрезвычайное положение из-за угрозы проблем с топливом
В мире
22:30
Какие условия создают в регионах для привлечения инвесторов, рассказали в Минэкономики
Экономика
22:23
ЦСКА обыграл "Локомотив" в поединке лидеров Западной конференции
Спорт
22:15
Какие инструменты для начала и масштабирования бизнеса есть в Беларуси, рассказали эксперты
Экономика
22:09
Как трансформировалась сфера частного бизнеса в Беларуси, рассказали в Минэкономики
Экономика
22:01
США и Венесуэла подписали соглашение в сфере обороны
В мире
21:56
Почти 3 млрд рублей направили на развитие инфраструктуры Витебской области в этом году
Регионы
21:50
Баскетболисты "Самары" добыли первую победу в Единой лиге ВТБ
Спорт
21:45
Скоренов отдал две голевые передачи в победном матче "Северстали" в КХЛ
Спорт
21:30
Волейболистки "Минчанки" потерпели седьмую неудачу кряду в Суперлиге
Спорт
21:22
Движение грузовиков и тракторов днем по МКАД планируют ограничить с 2027 года
Общество
21:15
"Столица" выиграла второй матч подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Спорт
21:07
Штангистка Котенева победила на Кубке ШОС в Москве
Спорт
20:48
Рыженков: Беларусь делает ставку на стратегическое сдерживание вместо гонки вооружений
Политика
20:36
Белорусская делегация примет участие в осенней сессии МПА СНГ в Туркменистане
Политика
20:27
Демократы в США выдвинули своего лидера кандидатом на пост спикера
В мире
20:26
Глава МИД: отношения с ЕС уже не носят для Беларуси критического характера
Политика
20:19
Витебский "Рубон" догнал "МИНСК" в таблице чемпионата Беларуси по баскетболу
Спорт
20:12
Беларусь рассчитывает на маршрут Север - Юг для поставок в Азию
Экономика
20:06
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет с участием делегаций - Ушаков
В мире
20:01
Диалог о развитии: Рачков провел встречи с парламентариями стран АСЕАН
Политика
19:56
От разоблачения фейков до законопроектов. Чем интересовалась мозырская молодежь у Сергеенко
Общество
19:43
Рыженков назвал условие для возвращения белорусских товаров в порты Балтии
Экономика
19:41
Как развитие ИИ меняет современные вооруженные конфликты, рассказал эксперт
Общество