Две попытки ввоза в Беларусь марихуаны пресекли витебские таможенники

На наличие запрещенных веществ указали служебные собаки.
В одном случае марихуану намеревался ввезти 32-летний гражданин Беларуси, следовавший на микроавтобусе Ford Transit. Вещество, завернутое в фольгированный сверток, обнаружено на его пассажирском сиденье.
Во втором случае 29-летний белорус, управлявший легковым автомобилем Opel Insignia, спрятал сверток с наркотиком во флакон от дезодоранта, который находился в личных вещах.
Экспертизы, проведенные специалистами ГКСЭ по Витебской области, подтвердили принадлежность обнаруженных веществ к марихуане.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до семи лет.-0-