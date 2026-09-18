Две эпохи ВНС: как "антикризисное" собрание стало гарантом стабильности и развития страны

"Если бы тридцать лет назад, в 1996-м, я знал, какой станет Беларусь, мечтал бы только об одном - дожить до этого времени", - говорит Анатолий Глаз, делегат всех семи Всебелорусских народных собраний. Он помнит, как страна выбиралась из экономического хаоса и политических раздоров, когда запрос на стабильность был вопросом выживания. И решение первого Президента Беларуси созвать ВНС стало поворотным моментом, определившим судьбу государства. В преддверии знаковой даты - 30-летия ВНС - вместе с председателем Могилевской областной ветеранской организации, депутатом облсовета депутатов Анатолием Тихоновичем Глазом вспоминает историю высшего представительного органа народовластия, который сегодня задает вектор развития всей страны.

Решимость лидера: как первое Всебелорусское народное собрание спасло страну от хаоса

У каждого исторического поворота есть своя предыстория. Чтобы понять, почему в 1996 году Президент Беларуси Александр Лукашенко решился на беспрецедентный шаг - созыв І Всебелорусского народного собрания, - нужно вспомнить атмосферу начала 1990-х. После распада СССР молодая суверенная Беларусь оказалась на краю пропасти: заводы работали с большими перебоями, инфляция достигла 250 %, а в обществе царило ощущение полной безнадежности.





Анатолий Глаз, тогда заместитель гендиректора "Бобруйскмебели", вспоминает то время как эпоху тотального безвластия.





- Образно говоря, 3200 работников каждое утро спрашивали меня: "Завтра работаем?", - рассказывает Анатолий Тихонович. - Связи с поставщиками были разорваны, сырье приходилось добывать буквально на краю света, добираясь до лесокомбинатов в Республике Коми на собачьих упряжках. Страна задыхалась, и каждый мечтал лишь об одном - чтобы у государства появился настоящий лидер.

Анатолий Глаз - делегат всех семи ВНС





Надежды на спасение люди связали с Александром Лукашенко, которого в 1994 году абсолютным большинством голосов избрали первым Президентом Беларуси. Однако следующие два года превратились в борьбу за выживание государства. Страна оказалась парализована двоевластием: Верховный Совет систематически саботировал инициативы Президента, не давая принимать критически важные для экономики решения. Беларусь стремительно погружалась в кризис, и промедление грозило катастрофой.





Именно в этот момент Александр Лукашенко проявил себя как лидер, способный взять на себя всю полноту ответственности. Его инициатива созвать "вече" стала блестящим политическим ходом. Президент решил действовать напрямую, минуя бюрократические препоны, чтобы услышать голос народа и получить его поддержку для решительных действий.





- Александр Григорьевич предложил формат, к которому прибегали наши предки в самые тяжелые времена: собраться вместе, чтобы выработать общее решение и двигаться вперед, - отмечает Анатолий Глаз, делегат того исторического собрания. - Это был смелый шаг, который позволил Президенту выйти из политического тупика.





Первое ВНС стало настоящим антикризисным штабом. Именно благодаря воле Президента была сформирована четкая стратегия развития, определившая приоритеты на годы вперед: экспорт, жилье и продовольственная безопасность.





Сегодня, спустя десятилетия, становится очевидно: то собрание не только помогло стране выйти из крутого пике. Оно заложило фундамент новой политической системы, где Президент опирается на прямое доверие народа. Для Анатолия Глаза и миллионов белорусов тот день стал точкой отсчета: хаос сменился управляемостью, а растерянность - уверенностью в завтрашнем дне. Александр Лукашенко не только предложил план спасения - он вернул стране субъектность и право на будущее.

I Всебелорусское народное собрание. Минск, Дворец спорта. 1996 год





Первое Всебелорусское народное собрание не осталось в стороне от острой политической ситуации того времени. Выход из кризиса виделся лишь один: консолидация власти в руках лидера, пользующегося широким доверием народа, через референдум по внесению изменений в Конституцию. Инициативы, поддержанные гражданами, позволили трансформировать республику из парламентско-президентской в президентскую. Как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, I ВНС тогда отвело страну от пропасти.





Анатолий Глаз отмечает еще одну важную особенность: именно там глава государства впервые озвучил концепцию социально ориентированной рыночной экономики. Ее суть заключалась в том, что приоритетом является высокий уровень жизни и реальная забота о людях. В 1996 году некоторые восприняли эту идею как утопическую.

- Интересно, что они сказали бы сейчас, когда видят реальные результаты работы социально ориентированной рыночной экономики? - улыбается Анатолий Тихонович.





Он подчеркивает: уже на первом собрании сформировалось комплексное понимание стратегии развития страны.

Стратегия Президента: от преодоления кризиса к процветанию

Стратегический курс, заданный Президентом, стал стержнем всех последующих форумов, каждый из которых логически развивал предыдущие решения.





К 2001 году, когда состоялось II ВНС, Беларусь уже преодолела острую фазу экономического и политического кризиса - во многом благодаря жесткой дисциплине и верным решениям, принятым на I Всебелорусском народном собрании.





На II ВНС повестка расширилась: к базовым задачам добавились инновации, инвестиции и развитие здравоохранения. Страна взяла курс на процветание. Результаты очередной пятилетки оказались настолько впечатляющими, что период с 1997 по середину 2000-х годов вошел в историю как "белорусское экономическое чудо". ВВП вырос на 36 %, промышленное производство - на 65 %, а ежегодный ввод жилья превысил 3,5 миллиона квадратных метров. Беларусь не только обеспечила продовольственную безопасность, но и вывела сельское хозяйство на принципиально новый уровень, опередив по ряду показателей соседей по Содружеству. ВНС стало той уникальной площадкой, где белорусы впервые осознали: именно народ, опираясь на лидерство Президента, определяет судьбу своего государства.





- На втором собрании в 2001 году стояли новые задачи: приумножить достигнутое, - отмечает Анатолий Глаз. - Поставленные ВНС цели реализовывались через тематические госпрограммы. Благодаря им в жизнь простых белорусов внедрялись важные новшества. Например, программа "Жилье", стартовавшая в 2000 году, открыла доступ к льготным кредитам. А ведь квартирный вопрос тогда был для многих самым острым.





Особое внимание уделялось состоянию дел в агропромышленном комплексе. На первом плане - забота о людях. Была поставлена четкая задача: в каждом хозяйстве возвести по пять комфортных домов для тружеников села. По всей стране началось масштабное строительство современных молочнотоварных, птице- и свинокомплексов. Была пересмотрена ценовая политика в пользу аграриев. Это заложило фундамент для появления образцовых сельхозпредприятий. Мир вряд ли узнал бы о знаменитой белорусской молочке, если бы не стратегическая установка Президента на экспортную экспансию.

Решением делегатов II ВНС Беларусь взяла курс на процветание. 2001 год

- Беларусь всегда делала ставку на машиностроение, но для роста поставок за рубеж нужно было выводить на международные рынки и другие товары, - поясняет Анатолий Глаз. - Проанализировав мировой дефицит продовольствия, у нас сделали ставку на качество молочной продукции. Так начался путь Беларуси в топ-5 мировых экспортеров молочки.





Жесткий контроль за выполнением планов пятилетки, стратегические цели и задачи которой определяли делегаты ВНС, стал визитной карточкой того времени. Анатолий Глаз, более десяти лет проработавший заместителем председателя Могилевского облисполкома, вспоминает, как на традиционных заседаниях Совмина по вторникам требовался строгий отчет по каждому показателю пятилетки. Такая дисциплина позволила к 2006 году, моменту проведения III ВНС, кардинально изменить ситуацию в социальной сфере. Приоритетом стало здравоохранение: обновление материально-технической базы больниц и открытие амбулаторий в сельской местности сделали медицину по-настоящему доступной.





- Помню, в отделении гемодиализа Могилевской областной больницы было всего четыре койки на целый регион, - делится воспоминаниями Анатолий Тихонович. - Расширение казалось невозможным из-за дороговизны оборудования. Но благодаря решениям II ВНС мы не только утроили количество коек в областном центре, но и открыли отделения в Костюковичах и Бобруйске, избавив пациентов от изнурительных поездок.

Ставка на человека: от модели развития к государству для народа

К III Всебелорусскому народному собранию стало очевидно: Беларусь сформировала собственную уникальную модель развития. В ее основе - опора на традиции и взвешенные преобразования, а не на разрушительную "шоковую терапию" или обвальную приватизацию, по пути которых пошли многие постсоветские страны. Именно эта стратегия позволила Беларуси совершить стремительный рывок вперед.





Невозможен он был бы и без другого мудрого решения Президента, уверен Анатолий Глаз: изначально опорой для молодого государства стали советские достижения как в промышленности, так и в социальной сфере, а также специалисты советской закалки. А это очень крепкий фундамент.

Во время работы III Всебелорусского народного собрания. 2006 год

На III ВНС Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу принципиально нового уровня: кардинально повысить качество жизни граждан. Приоритетом стал не только рост зарплат, но и комплексное развитие социальной сферы: доступное жилье, качественное образование, современная медицина, поддержка семей и гарантии занятости. Неслучайно слоган того собрания - "Государство для народа" - стал фундаментом всей государственной политики независимой Беларуси.





Особое внимание глава государства уделил технологическому и цифровому будущему страны.





На IV Всебелорусском народном собрании в 2010 году Президент подвел итоги пятилетки, констатировав большой прогресс в социально-экономическом развитии. Даже несмотря на глобальный финансовый кризис 2008 года, Беларусь не свернула с выбранного пути. В то время как многие европейские страны пытались преодолеть последствия кризиса за счет сокращения социальных расходов и защиты интересов частного капитала, Беларусь сделала ставку на поддержку людей.





Программа развития на 2010-2015 годы была сфокусирована на глубокой модернизации экономики и создании комфортной среды для жизни. Анатолий Глаз подчеркивает, что такая политика была продиктована интересами граждан.





- В Беларуси всегда все делалось с ориентацией на народ, - подчеркивает он. - Поэтому на IV ВНС в центре внимания были темы пенсионного и медицинского обслуживания, образования и семьи. На соответствующие программы выделили солидное финансирование, так как страна уже могла себе это позволить. Принятые решения успешно воплотились в жизнь: появились новые предприятия, модернизированные больницы, современные дороги и жилые кварталы. Пришло время задуматься о более далеких перспективах - возможно, поэтому уже на IV ВНС в повестке дня значился амбициозный проект строительства Белорусской АЭС.

Ответ на вызовы времени: держать порох сухим

V Всебелорусское народное собрание в 2016 году проходило в условиях турбулентности: мир содрогался от геополитических сдвигов, а у наших границ разворачивался украинский кризис. Несмотря на то что Беларусь неизменно выступала миротворцем и площадкой для диалога, Президент четко обозначил реальность: военно-политическая обстановка в Европе вынуждает страну держать порох сухим.





На этом же форуме глава государства определил стратегический приоритет - молодежь, новое поколение как фундамент будущего страны.

В кулуарах V ВНС. 2016 год

- Решения собрания легли в основу госпрограммы "Образование и молодежная политика", цель которой - адаптировать обучение под требования инновационной экономики, - отмечает Анатолий Глаз. - Нам нужно было готовить специалистов новой формации, поэтому учебные заведения переориентировали на выполнение заказов от реального сектора.





Особое внимание Президент уделил патриотическому воспитанию. Учитывая, что молодежь часто становится инструментом в цветных революциях, а угроза дестабилизации подобралась вплотную к границам, это стало вопросом национальной безопасности.





- Считаю, что мы спохватились поздно, упустив поколение 1990-х, - констатирует Анатолий Тихонович. - Родителям было важнее обеспечить детей последними моделями мобильников и брендовой одеждой, чем интересоваться, что у них в головах и сердцах. В событиях 2020 года есть и вина старших поколений. Но мы учли ошибки: сегодня в Беларуси растет совершенно замечательная молодежь.

На горячую линию ВНС поступали звонки со всей страны

VI ВНС в 2021 году прошло в атмосфере предельной концентрации. После попыток внешнего раскола страны в 2020-м Всебелорусское народное собрание должно было дать жесткие и выверенные ответы на вызовы времени. Масштаб и значимость события подчеркивало и число делегатов - 2700 человек.





- По накалу событий VI ВНС можно сравнить с самым первым собранием. Никогда еще форум не предваряла столь широкая общественная дискуссия. Это позволило четко понять, что беспокоит людей и каким они видят будущее Беларуси, - делится воспоминаниями Анатолий Глаз. - Совместными усилиями нам удалось отвести страну от беды, как это было и в 1996-м.





В руках у меня была гитара, исполняя песню "Родина, наша милая Родина", видел в глазах людей, что для них нет ничего дороже Отчизны.

Новый статус и ответственность: от народного форума к высшему органу народовластия

Да, история Всебелорусского народного собрания ведет свой отсчет с 1996 года, когда Президент Александр Лукашенко впервые инициировал этот формат прямого диалога с обществом. Однако именно VII форум, прошедший 24-25 апреля 2024 года, стал поворотным моментом. ВНС обрело принципиально новый, конституционный статус, закрепленный волей белорусского народа на референдуме в феврале 2022 года.





Сегодня ВНС - это высший представительный орган народовластия. Решения собрания перешли из разряда рекомендательных в категорию обязательных для исполнения всеми ветвями власти. Полномочия делегатов стали поистине глобальными: именно здесь утверждаются стратегические векторы развития страны, определяются фундаментальные ценности, на которых будет воспитываться будущее поколение, и разрешаются любые спорные вопросы государственного масштаба. ВНС стало гарантом стабильности и "последней инстанцией" в принятии судьбоносных решений.

Делегаты тайным голосованием выбирали руководство и членов Президиума VII ВНС. 2024 год

В результате тайного голосования Председателем VII Всебелорусского народного собрания единогласно избран Президент Беларуси Александр Лукашенко, его заместителем - Александр Косинец. Делегаты утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Республики Беларусь.





В своем программном выступлении на первом заседании VII Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси, Председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подчеркнул историческую значимость момента: "Сегодняшнее событие фактически делит историю политической жизни страны на до и после".





- Это та площадка, на которой присутствуют все: от обычного, простого сельчанина, рабочего у станка до главы государства - где мы должны обсуждать главные стратегические вопросы строительства и ориентировать наше общество, по какому пути идти, развиваться. <…> Наша задача - защитить суверенитет и независимость нашей Родины. Мы должны сохранить страну, обеспечить ее счастливое будущее. Больше это никто не сделает за нас. Потому что время выбрало нас, - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании VII ВНС 25 апреля 2024 года.





Глава государства четко обозначил философию белорусского пути: развитие через эволюцию, взвешенность, сохранение традиций и опора на мнение большинства. В этом заключается уникальность белорусской модели: совершенствование политического устройства происходит без резких движений, вдумчиво и ответственно.





Слова Президента, прозвучавшие с трибуны первого заседания VII ВНС, и сегодня воспринимаются как руководство к действию для каждого гражданина: "Будет жесточайшая дисциплина - будет и результат! И если мы не хотим сидеть в окопах, то мы должны работать ответственно, каждый на своем месте. Честно. Напряженно".





Эти тезисы звучат как осознанная стратегия выживания и процветания в турбулентном мире. Президент задает высокую планку: превзойти самих себя, мобилизовать внутренние ресурсы и обеспечить суверенитет страны через личный вклад каждого. Это новый уровень ответственности, который время возложило на всех нас, кому выпала честь строить Беларусь будущего.

Рабочие моменты первого заседания VII ВНС

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания в 2025 году была представлена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. В ее основе - семь ключевых приоритетов, направленных на качественный рост благополучия каждого гражданина. Страна вступила в принципиально новый этап своего развития.





- ВНС - это уникальный опыт белорусской демократии, который имеет исторические корни. Он зарекомендовал себя как эффективный инструмент в новейшей истории нашей страны, внеся весомый вклад в обеспечение мира и стабильности, поступательное социально-экономическое развитие белорусского государства. У народного собрания широчайшие полномочия, но в то же время огромная ответственность перед земляками-белорусами. ВНС фактически представляет собой надстройку над всеми органами власти. Это эффективная площадка для диалога, на которой представлены как органы власти различных уровней, так и гражданское общество, что позволяет принимать взвешенные, продуманные решения. Благодаря ВНС соблюдается баланс интересов всего белорусского общества.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Вячеслав Данилович

- Я участвовал в работе всех семи Всебелорусских народных собраний и могу с уверенностью сказать: они подчинены одной главной цели - укреплению страны. ВНС - это действительно мощный институт демократии. Его сила в том, что оно представляет собой убедительный срез белорусского общества: делегаты - люди самых разных возрастов и профессий, представители исполнительной и законодательной власти, гражданского общества, руководители предприятий, общественных объединений, молодежь. Роль делегатов Всебелорусского народного собрания в жизни страны вижу весьма существенной, на них лежит серьезная ответственность - сделать все возможное, чтобы Беларусь продолжала двигаться по пути процветания. Уверен, что благодаря ВНС все в нашей стране будет правильно и по-хорошему предсказуемо.

Делегат VII ВНС Михаил Мясникович

Анатолий Глаз не сомневается: амбициозные цели пятилетки достижимы. Он видит это в результатах той последовательной и выверенной государственной политики, которую на протяжении трех десятилетий реализует Президент Беларуси Александр Лукашенко и которая находит твердую поддержку в решениях Всебелорусского народного собрания. Именно эта синергия помогает нашей стране поступательно развиваться, несмотря на многолетние санкции со стороны коллективного Запада. Анатолий Глаз подчеркивает: даже в довольно непростых условиях Беларусь движется вперед одновременно по всем направлениям - не только в экономической сфере, но и в социальной. И каждый последующий шаг обязательно сверяется с народом на площадке ВНС.





- Второго такого института народовластия, как ВНС, в мире не существует, - говорит Анатолий Глаз. - Еще в 1996 году, на первом собрании, Президент провозгласил: "Только народ вправе решать свою судьбу". Сегодня на наш опыт государственного управления смотрит весь мир. Многие народы мечтают о такой страховке от роковых ошибок и политических потрясений. Но политики Запада никогда не допустят создания по-настоящему народного органа - они слишком дорожат своими креслами, опасаясь прямого диалога с обществом.





- Молодое поколение, которое входит сегодня в управление страной, должно видеть в наших решениях прививку от хаоса, а в сегодняшнем дне - стандарт качества жизни, который можно только повышать, - размышляет делегат всех ВНС Анатолий Глаз.

Гала-концерт мастеров искусств Беларуси "Время выбрало нас" для участников первого заседания VII ВНС. 2024 год

| Елена Крылова, журнал "Беларуская думка"; фото Олега Фойницкого и из архива БЕЛТА.





- Президент выступил с инициативой открыть Парк высоких технологий, чтобы собрать воедино самые передовые производства, - рассказывает наш собеседник. - Проект был амбициозным и перспективным. На первых порах никто из нас не понимал, как к нему подступиться, но поручение Президента было выполнено. Благодаря ПВТ мы стали IT-лидерами в Восточной Европе.Абсолютное большинство белорусов выступает за сильное и процветающее государство. Я осознал это, когда вышел на сцену перед 10 тысячами человек на митинге в Могилеве в 2020 году.Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, отмечает:Делегат VII ВНС Михаил Мясникович подчеркивает:Белорусская модель развития, подчеркивает наш собеседник, доказала свою жизнеспособность. По мнению Анатолия Глаза, теперь наша общая задача - не только сохранить достижения сегодняшнего дня, а постоянно преумножать их, чтобы бережно передать будущим поколениям сильную, суверенную и процветающую Беларусь.