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Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного

Опубликовано:

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Общество
24 сентября 2026, 17:12

Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2021 года дорогостоящее лечение получили 20 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Собраны благотворительные средства на лечение еще одного ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник управления специализированной помощи Министерства здравоохранения Инна Возняк.

"С 2021 года в нашей стране помощь оказана 20 детям со СМА, из них 14 - за счет средств благотворительного счета в РНПЦ "Мать и дитя". Лекарственный препарат генной терапии "Золгенсма" вводится на базе РНПЦ "Мать и дитя", где работает обученный медицинский персонал", - сказала Инна Возняк, добавив, что вопрос помощи таким детям находится на постоянном контроле Минздрава: отслеживается каждый пациент.

Заместитель начальника главного управления сообщила, что недавно в РНПЦ "Мать и дитя" был закрыт благотворительный сбор еще на одного ребенка со СМА. Сейчас проводятся необходимые процедуры для введения лекарственного препарата. "Мы ждем результаты анализа на антитела к аденоассоциированному вирусу (AAV9) для того, чтобы четко понимать, нет ли противопоказаний у этого ребенка для введения препарата", - сказала она.

По словам Инны Возняк, под вниманием врачей находится еще один ребенок из Гомеля. В РНПЦ "Мать и дитя" состоялся республиканский врачебный консилиум, диагноз СМА подтвержден генетически. Ребенок может рассматриваться в качестве кандидата для проведения генозаместительной терапии.

Как пояснила заместитель начальника главного управления, Минздрав в подобных ситуациях направляет письма всевозможным организациям о том, что существует потребность в пополнении благотворительного счета, открытого на базе РНПЦ "Мать и дитя". Средства с этого счета направляются на лечение детей со СМА.

"Минздравом направлено соответствующее письмо в Белорусский союз женщин об оказании содействия в сборе средств для этого ребенка. Родителям в соответствии с указом №304 выдана медицинская справка о состоянии здоровья для открытия благотворительного счета в банке", - отметила Инна Возняк.

Она напомнила, что расчетный счет на базе РНПЦ "Мать и дитя", где аккумулируются благотворительные средства на лечение детей со СМА препаратом "Золгенсма", открыт еще в 2023 году. А порядок предоставления и использования безвозмездной помощи определен в 2005 году указом №300.

Что касается указа №304 от 7 сентября 2026 года, в пункте 6 определено, что для открытия благотворительного счета необходимо предоставить медицинский документ, который подтверждает наличие заболевания у человека, нуждающегося в оказании медицинской помощи. Этот документ в виде медицинской справки о состоянии здоровья выдается в соответствии с законодательством об административных процедурах.

Поясняя порядок получения такой медсправки, Инна Возняк подчеркнула, что он давно определен. Вначале родители ребенка со СМА обращаются на республиканский врачебный консилиум по генозаместительной и патогенетической терапии, по результатам которого выдается заключение в виде генетического подтверждения данного диагноза. Затем родители обращаются в организацию здравоохранения для получения медицинской справки о состоянии здоровья с указанием диагноза. Документ выдается в день обращения. Справка дает основание для открытия благотворительного счета в банке.

"Родители и раньше предоставляли медицинский документ (консультативные заключения, выписки, медсправка), подтверждающий то или иное заболевание, для открытия благотворительного счета. Сейчас для этой цели определена справка о состоянии здоровья, которая выдается в рамках административной процедуры", - отметила заместитель начальника главного управления.

В целом нормы указа №304 упорядочили механизм перечисления денежных средств на благотворительные счета, в том числе на счет, открытый в РНПЦ "Мать и дитя", добавила она.

Так, если на целевой благотворительный счет поступили средства в размере свыше указанного лимита, в течение трех месяцев они должны быть перечислены на благотворительные счета других лиц, на которых сбор еще продолжается. Это должно произойти и в том случае, если в течение длительного времени после закрытия благотворительного сбора на счете не будет совершено никаких операций.

Кроме того, с принятием указа №304 Министерство здравоохранения в том числе получило право запрашивать информацию о ходе сбора и использовании денежных средств, поступающих на благотворительные счета. Это позволит предотвращать всевозможные правонарушения, которые могут быть совершены в рамках такого сбора.-0-
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