Два ордена в один день. В этой белорусской семье многодетность передается из поколения в поколение

Другим мамам она рекомендует не забывать о себе, переключаться от быта и отдыхать. В этом могут помочь уединенные прогулки на природе, которые дают возможность восстановиться.-0-

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белоруски Нилы Борщевской на руках сразу два ордена Матери, которые она получила в один день. Как так вышло, женщина рассказала корреспонденту БЕЛТА.Так получилось, что в день вручения ордена все получили одну награду, а Нила - две. Все произошло из-за трогательной семейной истории. "Мама передала орден моей бабушки. Это был волшебный момент для меня, совсем не думала, что он сохранился. Было много эмоций, до дрожи. У бабушки была тяжелая судьба - у нее умерли родители, она пережила концлагерь и воспитала при этом семерых детей. Я очень люблю ее и благодарю за ту жизнь, которую она подарила", - рассказала Нила о стойкости родственницы.Она призналась, что на самой церемонии чувствовала себя среди особенных женщин. "Сложно было передать, насколько чувствовалась их невероятная сила - у многих шесть, семь и более детей. Мы быстро обменялись контактами, чтобы не растеряться в рутине. Женщина во время материнства нагружена эмоционально, физически и склонна к выгоранию. Для своих детей она становится врачом, поваром, психологом", - поделилась мама.По словам героини, образ многодетной семьи был в ее подсознании еще с самого детства, как и у мужа. Оба выросли в окружении братьев и сестер. Нила за свою жизнь подарила миру четверых сыновей и дочку. Сегодня двое старших ребят учатся в университетах и живут отдельно от родителей, а в семейном гнезде остаются трое школьников.Главный фактор, который поспособствовал созданию большой семьи, - доверительные отношения с супругом, поддержка, понимание. С возлюбленным Нила познакомилась еще в студенческие годы на общей подработке. "Очень благодарна мужу, он придерживается принципов активного отцовства. Уверена, что духовное становление семьи очень зависит от мужского стержня, умения брать на себя ответственность и думать о других. Мы сами менялись и взрослели с появлением детей. Очень помогло обоюдное желание двигаться вместе, проживать все радости и трудности сообща", - отметила она.Первенца Нила родила 22 года назад. "Это сейчас есть много информации, можно и узнать, и посмотреть, и прикоснуться к чужому опыту. А тогда у меня была всего пара книг, по которым можно было подготовиться к родам, сложно было что-то найти. К счастью, все прошло благополучно. Каждый ребенок приносит свои изменения в жизнь родителей, дает новые возможности, открывает направления развития", - уверена она.Самое сложное в родительстве, как считает мама, - выстраивание здоровых взаимоотношений между всеми членами семьи. "Регулировать их очень сложно, учишься этому постоянно. При этом сам процесс беременности прошел неожиданно легко, за это надо сказать спасибо генетике", - добавила она.Нилу очень радует, что в Беларуси многодетную маму сопровождает постоянная государственная поддержка. "Это и материнский капитал, и 100%-ная субсидия на квартиру - мы ее получили, там сейчас живут старшие дети. Получаем и небольшие суммы к праздникам, за что очень благодарны", - подчеркнула женщина.