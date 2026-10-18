Два крыла белорусской семьи. Материнская нежность и отцовская надежность в архивных фото БЕЛТА

Пословица гласит: птица опирается на крылья, а человек - на семью. Материнская нежность и отцовская надежность - именно это сочетание создает фундамент для крепкой семьи."Будучи душой и оберегом семьи, вы заботливо создаете в доме уют и гармонию, беззаветно посвящаете себя тому, кто дорог чуткому материнскому сердцу. Это одновременно и большое счастье, и огромная ответственность, - отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2025 году. - Ваши мудрость, терпение и любовь помогают находить верный путь в любых жизненных ситуациях. Благодаря пониманию и поддержке мы достигаем успехов, обретаем силу в трудные и порой судьбоносные моменты".Женщина-мать - это родоначальница всего живого. Именно с матери начинается отсчет человеческой судьбы, именно ее голос становится первым звуком, который слышит младенец, а ее прикосновение - первым ощущением безопасности в этом огромном мире. В ней удивительным образом сливаются воедино хрупкость и невероятная сила, способные сохранять в глазах теплый, всепрощающий свет.Материнство - это абсолютная, безусловная любовь, не требующая доказательств и не знающая условий. Это готовность в любую секунду закрыть собой от жизненных бурь, принять на себя любую боль, лишь бы на лице ребенка сияла безмятежная улыбка. Это мудрость, которая не черпается из книг, а рождается из самого опыта жизни - тонкая интуиция, позволяющая безошибочно отличить сиюминутную слабость от настоящей беды. Это невероятная самоотдача, ежедневный, порой невидимый подвиг, в котором нет места эгоизму. Ее любовь - тот самый тихий свет в окне, к которому мы стремимся, чтобы вновь почувствовать себя детьми и напитаться силой.Средний возраст матери в Беларуси (по данным 2025 года) при рождении первенца - 27,6 года. В 2025 году родились первыми 40% детей, вторыми - 34%, третьими и последующими - 26%. Развиваются и медицинские технологии: только в 2025 году стать мамами благодаря методу ЭКО смогли 1610 женщин.Труд материнства, требующий беззаветной самоотдачи, отмечается на государственном уровне. Высокой награды - ордена Матери - в 2026 году удостоены 514 женщин, воспитывающих пятерых и более детей. Всего же с 1996 года этого признания удостоены почти 15 тыс. белорусок.День отца был учрежден указом Президента в июне 2022 года. "Этот праздник напоминает об ответственной роли мужчины в воспитании и поддержке детей, формировании их успешного будущего, - подчеркивал глава государства в 2025 году. - Из поколения в поколение личный пример и доброе слово отца учат уважать старших, отвечать за свои поступки, любить и защищать Родину".Если мать дает жизнь и эмоциональную опору, то отец задает вектор, формирует характер и учит преодолевать трудности. Папа - надежный форпост, скала, о которую разбиваются первые житейские штормы. Отец учит не бояться темноты, но при этом крепко держит за руку, пока ребенок делает свои первые, неуверенные шаги в большой мир. Именно отец становится для мальчика первым и главным примером мужества, а для девочки - эталоном того, каким должен быть надежный мужчина.Папа учит умению постоять за себя и своих близких, отстаивать правду и держать данное слово. Его молчаливая поддержка и любовь часто весит больше длинных разговоров. Они проявляются в крепком рукопожатии, в одобрительном кивке, в молчаливом присутствии на школьном концерте. Отец является воплощением надежности и чести.По данным переписи 2019 года, в Беларуси насчитывается более 2,6 млн семей, и почти в каждой второй (43,7%) растут дети. Большинство семей сегодня воспитывают одного или двоих детей, еще 9,2% растят троих и более ребят.В 2025 году в Беларуси было зарегистрировано более 52 тысяч браков. Люди создают семьи осознанно: средний возраст вступления в первый брак у женщин составляет 26,7 года, у мужчин - 29 лет.Поддержка семей с детьми - безусловный приоритет, закрепленный в Основном законе страны. Государство понимает: чтобы родители могли дарить любовь и воспитывать граждан, у них не должно болеть сердце за завтрашний день. Приведем лишь часть из того, что делается для создания условий развития семей в Беларуси. Так, на систему пособий в 2026 году направлены рекордные 4,1 млрд рублей, из них 2,3 млрд - на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые охватывают более 320 тыс. детей.Семьи, которые решают завести третьего ребенка, могут рассчитывать на семейный капитал, размер которого сегодня составляет 35 505 рублей. За все время действия программы в стране открыто почти 157 тыс. таких вкладов.ЗЗаконом также установлены запрет на отказ в приеме на работу или увольнение беременных женщин и мам с детьми до 3 лет, сохранение рабочего места в декрете, возможность перевестись на неполный день или работать из дома. Родители получают дополнительные оплачиваемые дни отдыха, а в страховой стаж для пенсии включается до 12 лет ухода за детьми.Родители не платят за обучение в школах и кружках, для первоклашек и детей из многодетных семей организовано бесплатное питание. Действуют существенные скидки на детские сады, льготный проезд и бесплатные лекарства для малышей до 3 лет.Два крыла, на которых держится полет белорусской семьи: материнская нежность дарит миру душу, а отцовская надежность - стержень. Именно этот неразрывный союз, запечатленный на старых, обретших новую жизнь кадрах БЕЛТА, и есть родительская любовь, которая длится не семь дней, а целую жизнь.БЕЛТА.-0-