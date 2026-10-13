Dreame объявляет в Беларуси скидки до 500 рублей ко Дню матери

Международный бренд Dreame объявляет в Беларуси акцию ко Дню матери . С 8 по 19 октября покупатели смогут приобрести технику для дома и персонального ухода премиум-класса по специальным ценам. Скидки составят от 90 до 500 белорусских рублей.





День матери, который в Беларуси отмечают 14 октября, - отличный повод поблагодарить маму и выразить любовь подарком, выбранным с вниманием к ее потребностям. Техника Dreame поможет сделать эту заботу частью повседневной жизни: освободить время от уборки, облегчить домашние дела или помочь ухаживать за собой дома и в поездках.





В акции представлены четыре модели для разных задач: робот-пылесос X60 Ultra Complete для автоматизированной уборки, моющий пылесос G12 Dual 5-в-1 для сухой и влажной уборки всех поверхностей, легкий вертикальный пылесос R10S Aqua для повседневного поддержания порядка и складной фен Pocket Cake для сушки и ухода за волосами.





Dreame X60 Ultra Complete: больше свободного времени





Флагманский робот-пылесос X60 Ultra Complete поддерживает чистоту по расписанию, пока пользователь занимается своими делами. Система OmniSight помогает ему замечать предметы на полу и самостоятельно выстраивать маршрут, а выдвижной навигационный датчик опускается внутрь корпуса, уменьшая высоту до 7,95 см для уборки под низкой мебелью. Роботизированные ножки ProLeap и шасси AgiLift позволяют проходить одноуровневые пороги до 4,5 см и двухуровневые препятствия общей высотой до 8,8 см. Такой набор характеристик делает устройство автономным и минимизирует вовлечение пользователя в процесс уборки.

Сила всасывания до 35 000 Па помогает собирать пыль и шерсть с пола и ковров, а двойная щетка HyperStream уменьшает наматывание волос и необходимость очищать ее вручную. Выдвижные боковая щетка SideReach и швабра MopExtend достают до загрязнений в углах и вдоль плинтусов. После уборки станция сама выгружает мусор, промывает насадки горячей водой с нагревом до 100 °C, сушит их горячим воздухом и пополняет воду и чистящее средство в роботе. Сила всасывания до 35 000 Па помогает собирать пыль и шерсть с пола и ковров, а двойная щетка HyperStream уменьшает наматывание волос и необходимость очищать ее вручную. Выдвижные боковая щетка SideReach и швабра MopExtend достают до загрязнений в углах и вдоль плинтусов. После уборки станция сама выгружает мусор, промывает насадки горячей водой с нагревом до 100 °C, сушит их горячим воздухом и пополняет воду и чистящее средство в роботе.





Цена по акции: 4 499 BYN вместо 4 999 BYN. Размер скидки - 500 BYN.





Новинка Dreame G12 Dual: один прибор для уборки всего дома





Dreame G12 Dual объединяет сухую и влажную уборку в формате 5-в-1. Основная насадка моет твердые полы и одновременно собирает сухой мусор и жидкости. Сменные насадки обеспечивают сухую уборку ковров, мягкой мебели, узких щелей и салона автомобиля. Для разных домашних задач можно использовать один прибор, переключаясь между насадками.





Моющий модуль раскладывается на 180°, а высота корпуса в горизонтальном положении составляет 9,85 см: пылесос проходит под низкими диванами и кроватями без перестановки мебели. Система разделения жидкости удерживает использованную воду и позволяет сохранять силу всасывания до 28 000 Па. Ролик постоянно промывается чистой водой, а скребок TangleCut срезает волосы и направляет их в канал всасывания, сокращая ручную очистку.

Датчик загрязнений автоматически регулирует всасывание, а дисплей показывает степень загрязнения пола. Заряда хватает на срок до 60 минут во влажном режиме и до 65 минут в сухом. После уборки станция промывает ролик водой с нагревом до 95 °C и сушит его горячим воздухом при 95 °C примерно за пять минут, помогая удалить остатки грязи и влаги. Датчик загрязнений автоматически регулирует всасывание, а дисплей показывает степень загрязнения пола. Заряда хватает на срок до 60 минут во влажном режиме и до 65 минут в сухом. После уборки станция промывает ролик водой с нагревом до 95 °C и сушит его горячим воздухом при 95 °C примерно за пять минут, помогая удалить остатки грязи и влаги.





Цена по акции: 1 799 BYN вместо 1 899 BYN. Размер скидки - 100 BYN.





Dreame R10S Aqua: легкий помощник на каждый день





Беспроводной R10S Aqua подходит для быстрой уборки крошек на кухне, пыли на полу и следов у входной двери. Насадка для влажной уборки одновременно всасывает сухой мусор и моет твердые покрытия двумя круглыми швабрами, которые вращаются со скоростью до 120 оборотов в минуту. Встроенный резервуар на 150 мл поддерживает их увлажнение, помогая отмывать следы кофе и другие бытовые загрязнения.





Основной корпус весит 1,28 кг, поэтому его удобнее удерживать в руке при уборке мебели и высоких поверхностей. Универсальная щетка подходит для ковров и твердых полов, а подсветка CelesTect делает мелкую пыль заметнее. Моторизованная мини-щетка помогает собирать шерсть с мягкой мебели, щелевая насадка - очищать зазоры и участки между подушками. Сила всасывания достигает 100 аВт, время работы - до 40 минут.

Цена по акции: 859 BYN вместо 999 BYN. Размер скидки - 140 BYN.

Новинка Dreame Pocket Cake: сушка и уход в одном устройстве





Pocket Cake - компактный фен, который можно подарить маме для ежедневного ухода за волосами и взять с собой в поездку или спортзал. Он весит 300 г, а ручка складывается на 180°, занимая меньше места в сумке. Дизайн вдохновлен французскими пирожными macarons: пять оттенков - "Виноградный мусс", "Лимонный парфе", "Персиковый моти", "Мятное облако" и "Тирамису" - позволят выбрать вариант под ее вкус.

Специальная насадка распыляет фирменную сыворотку мелкодисперсной дымкой во время сушки, совмещая два этапа ухода. В комплект входит флакон объемом 30 мл; формула с растительными маслами помогает уменьшать сухость и пушистость, придавать волосам мягкость и блеск. Двигатель со скоростью 110 000 оборотов в минуту создает поток воздуха до 70 м/с для быстрой сушки, а датчик контролирует температуру 300 раз в секунду, поддерживая режим 57 °C. Ионизация помогает уменьшать статическое электричество. Специальная насадка распыляет фирменную сыворотку мелкодисперсной дымкой во время сушки, совмещая два этапа ухода. В комплект входит флакон объемом 30 мл; формула с растительными маслами помогает уменьшать сухость и пушистость, придавать волосам мягкость и блеск. Двигатель со скоростью 110 000 оборотов в минуту создает поток воздуха до 70 м/с для быстрой сушки, а датчик контролирует температуру 300 раз в секунду, поддерживая режим 57 °C. Ионизация помогает уменьшать статическое электричество.





Цена по акции: 299 BYN вместо 389 BYN. Размер скидки - 90 BYN.





С 8 по 19 октября предложения ко Дню матери доступны в сетевом ритейле и на крупнейших онлайн-площадках Беларуси: "5 элемент", Xistore, 21vek.by, НА’СВЯЗИ, А1, МТС и "Электросила", а также в фирменном магазине Dreame в столичном ТРЦ Palazzo и официальном онлайн-магазине бренда





Подарки ко Дню отца: скидки до 550 рублей





С 20 по 30 октября 2026 года Dreame проведет в Беларуси отдельную акцию ко Дню отца, который отмечают в стране 21 октября. В предложение войдут четыре модели для дома и персонального ухода со скидками от 100 до 550 белорусских рублей.





Флагманский робот-пылесос X60 Master будет доступен за 4 949 BYN вместо 5 499 BYN, со скидкой 550 BYN. Он выполняет сухую и влажную уборку, а компактная станция, предназначенная для встраивания в мебель, подключается к водопроводу и канализации: пользователю не нужно вручную наполнять бак чистой водой и сливать использованную. Для ежедневного ухода за собой в акции представлена электробритва Dreame S9 Pro - за 999 BYN вместо 1 099 BYN, со скидкой 100 BYN. Плавающие лезвия адаптируются к контурам лица, а станция автоматически очищает бритву и сушит ее горячим воздухом, поддерживая гигиену устройства и здоровье кожи.





Также в акции примут участие моющий пылесос G12 Dual 5-в-1 - за 1 799 BYN вместо 1 899 BYN, со скидкой 100 BYN, и вертикальный пылесос R10S Aqua - за 859 BYN вместо 999 BYN, со скидкой 140 BYN. G12 Dual поможет одним устройством убирать полы, ковры, мебель и салон автомобиля, а R10S Aqua подойдет для повседневной сухой и влажной уборки дома.





*Технические показатели приведены по результатам лабораторных испытаний производителя и зависят от условий использования. Высота преодолеваемых порогов зависит от их геометрии; показатель 8,8 см относится к двухуровневым препятствиям. Температура нагрева воды в системе промывки насадок не равна температуре пола при уборке. Время автономной работы зависит от режима и насадки.



