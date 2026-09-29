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Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
29 сентября 2026, 18:03

Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026

Бизнес Dreame в категории роботов-пылесосов занял первое место в мире по объему продаж и продажам в денежном выражении по итогам первого полугодия 2026 года. В Беларуси бренд также занимает первое место в категории: по данным за август 2026 года доля Dreame на рынке роботов-пылесосов составила 39% в денежном выражении.

Как сообщили в компании Dreame Group, согласно отчету International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2026Q2, в первом полугодии 2026 года на роботы-пылесосы Dreame пришлось 21,7% мирового объема продаж категории и 25,8% продаж в денежном выражении. Доля MOVA за тот же период составила 4,4% в натуральном и 5,4% в денежном выражении. Совокупные показатели Dreame и MOVA достигли 26,1% мирового объема продаж и 31,2% продаж в денежном выражении. По обоим показателям бизнес Dreame в категории роботов-пылесосов занял первое место в мире.

Dreame занимает ведущие позиции в нескольких категориях в Беларуси

По данным исследований компании за август 2026 года, общая доля Dreame Group на белорусском рынке в денежном выражении составила 34%, что соответствует первому месту среди брендов.

Наиболее сильные позиции компания занимает в категориях техники для уборки. Помимо 39% рынка роботов-пылесосов, Dreame занимает первое место в сегменте устройств для сухой и влажной уборки с долей 54% в денежном выражении. В категории вертикальных пылесосов доля бренда составляет 29%, что также соответствует первому месту.

Dreame развивает позиции и в сегменте персонального ухода. В августе доля бренда в категории стайлеров составила 21% в денежном выражении - первое место на рынке. В категории фенов Dreame занимает второе место с долей 20%, а в категории аэрогрилей - второе место с долей 13%.

Таким образом, позиции Dreame на белорусском рынке сегодня охватывают не только основную для бренда категорию роботизированной уборки, но и несколько смежных направлений техники для дома и персонального ухода.

Развитие технологий роботизированной уборки

Рост бизнеса происходит на фоне расширения линейки роботов-пылесосов Dreame и последовательного развития технологий для решения повседневных задач домашней уборки.

С 2023 года Dreame развивает решения для уборки труднодоступных зон. Представленная в том же году первая версия бионической роботизированной руки позволила выдвигать швабру за пределы корпуса устройства и тщательнее очищать пространство вдоль стен и вокруг ножек мебели. Позднее компания представила другие разработки, включая решения для преодоления препятствий и ультратонкие конструкции корпуса.

На IFA 2026 Dreame представила еще две технологии, заявленные компанией как первые в мире. Система Dual Ultra Extend Arms позволяет выдвигать швабру на расстояние до 18 см, а боковую щетку - до 12 см, увеличивая охват уборки под мебелью и вдоль краев. Технология 180°C Core Steam Source использует высокотемпературный пар, который помогает размягчать и удалять стойкие жирные и засохшие загрязнения.

Новая корпоративная структура DreameGroup

На IFA 2026 компания также представила DreameGroup - новую корпоративную структуру, объединяющую бренды Dreame, MOVA и NAVEE. Группа объединяет технологические разработки, инженерную экспертизу, научно-исследовательские ресурсы и международный опыт компаний. Такая структура призвана усилить взаимодействие между направлениями, ускорить внедрение новых технологий в продукты и поддержать дальнейшее развитие бизнеса на международных рынках.

Сегодня роботы-пылесосы Dreame представлены более чем в 190 странах и регионах. Бренд занимает первое место по доле рынка в 30 странах, а в десяти странах его доля превышает 50%.

О Dreame

DreameTechnology - инновационная компания, основанная в 2017 году, которая специализируется на высокотехнологичных устройствах для уборки дома, стремясь улучшить качество жизни пользователей во всем мире.

Официальный сайт: dreametech.by 



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